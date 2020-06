Kaupunki suunnittelee Mussorintien yhdessä asukkaiden kanssa  

Mussorintiellä kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta halutaan parantaa. Toteutuksesta on laadittu kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa. Asukkailla on nyt mahdollisuus kertoa mielipiteensä suunnitelmista.

Vaasan kaupungille on esitetty toive, että Mussorintien varteen rakennettaisiin jalkakäytävä parantamaan Huutoniemen koulun lasten koulutien turvallisuutta.



- Pyyntö on perusteltu, sillä Mussoritiellä liikkuu koulupäivisin paljon kävellen ja pyörällä kouluun kulkevia lapsia. Mussorintiellä on myös paljon autoliikennettä, kun vanhemmat vievät lapsia kouluun, suunnitteluinsinööri Tiina Kristola kertoo.

Toteutuksesta on laadittu kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa: pihakadusta, erillisestä pyörätiestä tai jalkakäytävästä.

Tutustu vaihtoehtoihin ja osallistu kyselyyn 5.6 mennessä: www.vaasa.fi/mussorintiekysely

- Haluamme ottaa asukkaat aktiivisesti mukaan suunnitteluun. Tämä on ensimmäinen kerta, kun toteutamme asukkaiden osallistumisen sähköisesti karttapohjaisella Maptionnaire-kyselytyökalulla, kadunsuunnittelupäällikkö Siri Gröndahl sanoo.

Vaihtoehdot ovat nähtävänä myös paperilla teknisen viraston ala-aulassa, osoitteessa Kirkkopuistikko 26A, 5.6.2020 saakka, arkipäivisin klo 8:00–15:00.