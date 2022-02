Kaupunki tutkii Kulosaaren ala-asteen alakaton kuntoa

Kattolevyjä on pudonnut perjantaina iltapäivällä koulurakennuksen (Kyösti Kallion tie 1) matalassa aulatilassa, jonka kautta kuljetaan liikuntasaliin. Tila on poistettu käytöstä perjantaina, ja osa kattorakenteista on purettu maanantaina.

Kaupunkiympäristön toimiala on tilannut paikalle asiantuntijan, joka selvittää, kuinka laajalta alueelta kattoa tulee korjata, ja miksi kattolevyjä on päässyt putoamaan. Sen jälkeen katto korjataan. Rakennus on valmistunut vuonna 2013.

Liikuntasalissa on ollut kattolevyjen putoamisen aikoihin iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoimijaa on kehotettu ohjaamaan liikuntasalissa olleet henkilöt pois liikuntasalista turvallista reittiä. Alue, jossa kattolevyjä oli pudonnut, on eristetty pois käytöstä perjantaina.

Koulu ja iltapäivätoiminta kulkevat toistaiseksi toista reittiä liikuntasaliin. Salin iltakäyttö on toistaiseksi peruttu.

