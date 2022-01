Kaupunki tutkii rantarakenteiden vaurioita Allas Sea Poolin edustalla

Ranta-alueen omistaa Helsingin kaupunki, ja se on vuokrattu Allas Sea Poolin käyttöön. Laiturin ja tukimuurin vaurioita on selvitetty viime viikolta lähtien muun muassa sukeltajan tekemien tutkimusten avulla. Vaurioiden laajuudesta tarvitaan vielä lisäselvityksiä, mutta jo tähänastisissa tutkimuksissa on selvinnyt, että alueella tarvitaan korjauksia.

Allas Sea Pool on sulkenut toimintansa asian vaatimien selvitysten ja omien rakennustensa korjaustarpeiden arvioinnin ajaksi. Ranta-alue on poistettu käytöstä turvallisuuden varmistamiseksi.

Allas Sea Pool on ollut suljettuna jo ennen onnettomuutta koronarajoitusten vuoksi. Yritys tiedottaa toimintansa jatkumisesta omissa kanavissaan.