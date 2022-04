Kaupunki varautuu vappuun vessoin ja roskiksin – lakko voi viivästyttää juhlinnan jälkien siivousta

Helsingin liito-oravakanta voi hyvin muttei levittäytynyt idemmäs 2020−2021 27.4.2022 09:19:04 EEST | Tiedote

Helsingistä on nyt tiedossa 146 metsäkuviota, joilla on elänyt liito-oravia. Niistä 42 on Keskuspuiston itäpuolella. Osa näistä kuvioista oli vuosina 2020−2021 asumattomia. Havaintoja liito-oravista Helsingissä voi ilmoittaa Helsingin ympäristöpalveluihin.