Kaupunkikeskustat eläviksi! Tekstiili- ja muotiala kutsuu yritykset, kaupungit ja vuokranantajat etsimään yhdessä ratkaisuja

Korona on hiljentänyt kaupunkien keskustat ja kauppakeskukset. Tarvitaan sekä nopeita toimia että varautumista siihen, että tilanne ei palaa ennalleen vielä pitkään aikaan. Yhdessä tekemällä kaikki voivat hyötyä ja löytää uusia, luovia toimintamalleja.

Korona-aika on tuottanut merkittäviä vaikeuksia etenkin niille tekstiili- ja muotialan yrityksille, joilla on myymälöitä. Kun sekä suomalaiset asiakkaat että matkailijat ovat kaikonneet, myynti on joko romahtanut tai siirtynyt verkkoon. Liiketilojen kustannukset kuitenkin juoksevat edelleen.

”Nyt on etsittävä luovia ratkaisuja tilanteeseen, sillä kivijalkakauppojen arki tuskin palaa ennalleen kovin nopeasti. Haluamme kutsua kaupungit ja vuokranantajat pohtimaan yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja, joilla voimme sopeutua uusiin olosuhteisiin”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski.

Huoli mahdollisesti tyhjenevistä liiketiloista on yhteinen. Kuntavaalit lähestyvät, ja tulevat kuntapäättäjät joutuvat jo pian pohtimaan, miten kaupunkien keskustat saadaan pidettyä elävinä ja vetovoimaisina. Pidemmän aikavälin ratkaisuja on etsittävä kaupunkien strategiaratkaisuissa.

Tarvitaan kuitenkin myös nopeita lääkkeitä ja uusia, ketteriä ideoita.

”Esimerkiksi Helsingissä on hienoja esimerkkejä siitä, miten ravintolatoimintaa siirretään ulos Kasarmitorin uudelle terassialueelle ja parkkiruutuihin. Puistoissa taas järjestetään kirpputoreja. Voisimmeko löytää myös erikoiskaupalle terveysturvallisia ratkaisuja ulkotiloista?” Niinikoski pohtii.

Finlaysonilla uusia ratkaisuja

Myös yritykset itse etsivät yhteistyössä uusia ratkaisuja. Kodintekstiileistään tunnettu Finlayson kokeilee yhdessä katumuotimerkki Makian kanssa myymäläyhteistyötä. Makia ”valtaa” neljäksi kuukaudeksi Finlaysonin myymälän Tampereella.

Finlayson on myös lähtenyt kehittämään ja laajentamaan pop up -konseptiaan, joka mahdollistaa joustavamman liiketoiminnan.

Finlaysonin toimitusjohtaja Mikko Koponen haluaa lisätä keskustelua ja etsiä yhteistyön mahdollisuuksia yhdessä vuokranantajien kanssa.

”Vuokranantajien olisi hyvä miettiä vuokrauksen ehtoja pidemmällä aikavälillä ja tulla vuokrahinnoissa vastaan. Vuokralaisten tilannetta kannattaa helpottaa, jotta jatkossakin tarjolla on hyviä vuokralaisia ja vakaita asiakassuhteita. Koronatilanne ja sen hoitaminen vaikuttavat joka tapauksessa liiketilojen kysyntään jatkossa”, Koponen sanoo.

Helsinki on kalliimpi kuin Pariisi

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityksille suunnatussa kyselyssä yritykset nimesivät merkittäväksi haasteeksi sen, että vuokranantajat eivät ole tulleet vuokrissa vastaan koronakriisin aikana.

Vielä vuosi sitten moni yritys sai vuokrahelpotuksia tai ainakin lykkäystä vuokranmaksuun. Nyt yritysten tilanne on kuitenkin vähintään yhtä heikko kuin viime keväänä. Osalle yrityksistä myös viime keväältä lykätyt vuokrat ovat tulleet nyt maksuun.

Vuokrahintojen joustamattomuuden lisäksi yrityksiä painavat kyselyn mukaan joustamattomuus aukioloajoissa, vuokrasuhteen kestossa tai maksuajoissa.

Kansainvälisesti toimivat yritykset myös kertoivat, että Suomessa joustoa ja tukia on ollut tarjolla vähemmän kuin muissa Euroopan maissa. Lisäksi Helsingin hintataso on karannut korkeammaksi kuin esimerkiksi Pariisissa. Ilman matkailijoita ja selvää näkymää normaalin paluusta vuokrataso tuntuu kohtuuttomalta.

”Markkinat luonnollisesti määrittelevät vuokratason, mutta kivijalkaliikkeiden tyhjeneminen ei ole eduksi vuokranantajillekaan. Haluamme etsiä ratkaisuja yhdessä”, Marja-Liisa Niinikoski sanoo.

Kuva: Unsplash