Kaupunkiliikenne Oy tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä täytyy uudistaa 14.6.2022 14:16:43 EEST | Tiedote

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma on 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.