Kaupunkiliikenteen toimitusjohtajaksi Juha Hakavuori

Metroliikenne osittain keskeytetty – ratavauriota korjataan parhaillaan 28.4.2022 19:34:17 EEST | Tiedote

Metroliikenne on turvallisuussyistä osin keskeytetty Herttoniemen ja Siilitien välillä olevan ratavaurion vuoksi. Metro liikennöi tällä hetkellä keskustasta itään Kulosaareen asti ja välillä Siilitie-Mellunmäki ja Itäkeskus-Vuosaari. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ratakunnossapito on paikalla ja vauriota korjataan parhaillaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että metrorata saadaan yhden raiteen ajoon vielä tämän illan aikana. Kun edellytykset täyttyvät, metroliikenne voidaan käynnistää molemmilla raiteilla nopeusrajoituksin. Kyseessä on radan alla oleva vajoama Herttoniemen ja Siilitien välisellä rata-alueella. Vaurio on todennäköisesti aiheutunut lähistöllä tehtävästä maanrakennustyöstä. Metroliikenteestä ja korvaavista yhteyksistä lisätietoa hsl.fi.