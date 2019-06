Kaupunkipyöräilyä edistävä kesäkampanja huipentuu Taiteiden yönä – Hashtagille #AlepaFillART kerätään pyöräillen luotuja taideteoksia

Lenkki piirtyy karttasovellukseen kilometri kilometriltä ja pyöräilijästä tulee teoksensa myötä taiteilija. Fillart-kampanja kokoaa sivustolleen pyöräillen luotuja teoksia. Pyöräileville taiteilijoille on luvassa palautetta, sillä Vuoden Graafikko 2013 ja aktiivinen kaupunkipyöräilijä Kasper Strömman kuratoi tunnuksella #AlepaFillART ladattuja kuvia viikoittain läpi kesän.

Fillart-kampanja alkaa 1.7.2019 ja päättyy 31.8.2019. Kampanjaan voi osallistua millä tahansa pyörällä ja millä tahansa karttasovelluksella. Virallinen kampanjaosallistuminen edellyttää, että kuvan on ladannut Instagramiin hashtagilla #AlepafillART, joka juontuu sanoista fillari ja taiteeseen viittaava art. Fillart-kampanjasivusto kokoaa tunnuksella ladatut kuvat yhteen.

Vuoden Graafikko 2013 Kasper Strömman tunnetaan aktiivisena, säitä pelkäämättömänä arkipyöräilijänä. Hänkuratoi kampanjan kuvia ja valitsee viikoittain voittajakuvan.

”Pyöräily on kätevin ja nopein tapa liikkua niinkin kompaktissa kaupungissa kuin Helsinki. Pääkaupunkiseudulla on tarjolla valtava määrä erilaisia pyöräilyreittejä. Fillaroitava kuva on kesäinen haaste luovaa kipinää liikkumiseensa kaipaaville”, summaa Strömman.

Strömmanin oma Fillart-kuva on kolmio. Se on pyöräilty Helsingin ydinkeskustassa, osittain pyöräilijöiden omalla baanalla. ”Kolmio kuvastaa kolmioleivän ja Alepan vahvaa symbioosia. Eväshankinnat yhdistyvät mielessäni vahvasti fillaroitavaan Alepaan”, mies kertoo viitaten siihen, mitä hän aikoo painottaa voittajakuvavalinnoissaan. ”Odotan taiteellisesti korkealaatuisia kuvia, joissa ei ole säästetty hikeä eikä kilometrejä.”

Kasvava pyörätarjonta houkuttelee lisää polkijoita

”Alepa-fillarit ovat ottaneet paikkansa liikkumismuotona sekä Helsingissä että Espoossa, ja tänä kesänä ensi kertaa myös Vantaalla. Fillarit tuovat mukavuutta arkeen ja kannustavat liikkumaan, ja nyt siis myös tekemään taidetta. On hienoa nähdä, millaisia teoksia Fillart kokoaa kesän aikana ja tuleeko tästä paikat tuntevien kantakaupunkilaisten ja seikkailumielellä liikkeellä olevien turistien välinen taidebattle”, Alepan ketjujohtaja Merja Mustonen toteaa.

HSL:n tilastojen mukaan viime vuonna kaupunkipyörillä liikkui Helsingissä ja Espoossa yhteensä 48 500 polkijaa. Yhdellä pyörällä ajettiin päivässä keskimäärin 6,8 matkaa. Kaikkiaan matkoja kertyi 3,2 miljoonaa ja kilometrejä 6,4 miljoonaa. Alepa on Helsingin kaupunkipyörien pääyhteistyökumppani nyt jo neljättä kautta. Espoossa yhteistyö alkoi viime kesänä ja Vantaalla kesäkuussa 2019. Tänä kesänä alueella pyörii yhteensä 4450 Alepa-fillaria.

Fillart-kampanja huipentuu Taiteiden yönä 15.8.2019, jolloin Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari valitsee kampanjan pääteoksen tähän mennessä ladattujen kuvien joukosta.

Kampanjan sivut löytyvät osoitteesta alepa.fi/fillart