Kaupunkipyörät tulivat Espooseen jäädäkseen - laaja järjestelmä käyttöön ensi keväänä

Espoon kaupunki jatkaa oman kaupunkipyöräjärjestelmänsä hankinnan valmistelua. Tekninen lautakunta päätti asiasta 18.10.2017. Espooseen hankittava kaupunkipyöräjärjestelmä kattaa keväästä 2018 lähtien 700 pyörää ja 70 pyöräasemaa. Kaupunkipyörien soveltuvuutta Espooseen on toukokuusta lähtien kokeiltu Matinkylän ja Olarin alueilla 100 pyörän ja 10 pyöräaseman voimin. Tekninen lautakunta kehotti tutkimaan mahdollisuutta laajentaa kaupunkipyöräjärjestelmää mahdollisimman nopeasti myös Leppävaaran alueelle.

Kokeilu kannusti laajentamaan

Kokeilusta saadut tulokset vastasivat odotuksia. Pienen ja irrallisen kaupunkipyöräverkoston käyttäjämäärä jäi odotetusti pieneksi, mutta palvelun rajallisuudesta huolimatta kaupunkipyörille oli selkeää kysyntää kauden alusta alkaen. Kaupunkipyörillä on tehty noin 760 matkaa viikossa.

– Metroliikenteen puuttumisen vuoksi kaupunkipyöräverkosto ei palvellut joukkoliikenteen liityntäliikenteessä. Sen sijaan kaupunkipyöriä on käytetty Espoossa paljon vapaa-aikana. Kaupunkipyöräpalvelu on parantanut muun muassa rantaraitin saavutettavuutta, ja Nokkalan pyöräasema onkin ollut suosituimpien asemien joukossa, kertoo liikenteenhallintapäällikkö Johanna Nyberg.

Kokeilun perusteella voidaankin olettaa, että Espoossa kaupunkipyöräjärjestelmällä on mahdollista saavuttaa vähintään tyydyttävä käyttötaso. Se edellyttää järjestelmän kasvattamista 700 pyörän ja 70 aseman laajuiseksi, asemien tiheämpää sijoittelua ja pyöräjärjestelmän toimimista metron liityntäliikennemuotona.

Kokeilussa mukana olleet pyörät ja asemat ovat lainassa Helsingin kaupungin liikennelaitokselta. Ne palautetaan Helsinkiin kuluvan pyöräilykauden päätyttyä 31.10.

Kaupunkipyörällä metroon

Espoon kaupunkipyöräjärjestelmä otetaan käyttöön länsimetron varrelle sijoittuvalla verkostolla palvelemaan metron liityntäliikenteessä. Myös järjestelmän kasvattamiseen on varauduttu. Hankinta sisältää korkeintaan 350 kaupunkipyörän, 35 pyöräaseman ja 700 pyörätelineen mahdollisen laajennuksen, joka voitaisiin ottaa käyttöön esimerkiksi Leppävaarassa aikaisintaan pyöräilykaudelle 2019.

Espoon kaupunkipyöräjärjestelmän toimittajien kilpailutus on toistaiseksi kesken. Arvioitavana on tarjous kahdelta eri toimittajalta. Sopimus tehdään kahdeksan vuoden ajaksi eli pyöräilykausiksi 2018–2025. Sopimus päättyy samaan aikaan HKL:n kaupunkipyöräsopimuksen kanssa, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa yhteisen kilpailutusprossin ja kaupunkipyöräjärjestelmien yhteensopivuuden varmistamisen. Pyöräilykaudeksi on määritetty 2.5.–31.10., mikä on sama kuin Helsingissä.

Raportti: Kaupunkipyöräkokeilu Espoossa ja laajan kaupunkipyöräjärjestelmän käyttäjäpotentiaali

Espoon kaupunkipyöräjärjestelmän alustava verkostosuunnitelma