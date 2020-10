Kaupunkipyörillä on poljettu ahkerasti myös pandemian aikana

Kaupunkipyörillä on ajettu tällä kaudella Helsingissä ja Espoossa yhteensä noin kolme miljoonaa matkaa, joista noin 2,6 miljoonaa Helsingissä ja 0,4 miljoonaa Espoossa.

Kaupunkipyöräkausi päättyy lauantaina 31.10., minkä jälkeen kaupunkipyörät ja pyöräasemat viedään varastoon. Varastossa ei kuitenkaan vietetä talviunta, vaan kaikki pyörät huolletaan perusteellisesti uutta kautta varten.

Helsinki ja Espoo päättivät tänä vuonna aikaistaa kaupunkipyörien käyttöönottoa koronapandemian vuoksi, joten kausi alkoi jo maaliskuun puolella. Ensi vuonna kausi on tarkoitus aloittaa normaaliin tapaan huhtikuun alussa ja päättää lokakuun lopussa.

Kaupunkipyörillä on ajettu tällä kaudella Helsingissä ja Espoossa yhteensä noin kolme miljoonaa matkaa, joista noin 2,6 miljoonaa Helsingissä ja 0,4 miljoonaa Espoossa. Koko kauden polkijoita on ollut noin 50 000. Viime kauteen verrattuna käyttöä ja käyttäjiä on ollut noin 20 prosenttia vähemmän. Keskimäärin Helsingissä on poljettu noin viisi matkaa per pyörä per päivä ja Espoossa noin kaksi. Viime vuonna vastaavat luvut olivat seitsemän ja kolme.



Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräpalvelussa on ollut tänä vuonna käytössä noin 350 pyöräasemaa ja 3 500 pyörää, kuten edelliskaudellakin. Helsingissä on tehty suunnitelmia kaupunkipyöräpalvelun laajentamiseksi koko kaupungin alueelle. Helsinki käsittelee laajennusta vielä loppuvuoden aikana ja päätöksistä tiedotetaan myöhemmin.



Asiakkailta saatu palaute ohjaa palvelun kehittämistä

Kaupunkipyörien asiakaskyselyn mukaan noin 40 prosenttia vastaajista ei kokenut koronan vaikuttaneen heidän kaupunkipyörien käyttöönsä. Kolmannes vastaajista kertoi kaupunkipyörien käytön lisääntyneen, koska oli korvannut pyörillä entistä enemmän joukkoliikennematkoja. Vastaavasti kolmannes kertoi kaupunkipyöräilyn vähentyneen, koska oli liikkunut korona-aikana muutenkin vähemmän.

Tyytyväisyys palveluun oli edelleen hyvällä tasolla, mutta laski hieman edellisvuoteen verrattuna. Korkeimmat arvosanat saivat käyttömaksujen kohtuullisuus ja niiden selkeys sekä rekisteröityminen käyttäjäksi ja käyttöoikeuden ostaminen.

Tärkeimmiksi kehityskohteiksi nousivat pyörien kunto ja palautus, ja niitä pyritään jatkossa parantamaan. HSL myös suunnittelee kaupunkipyöräsivuston uudistusta, jotta se olisi entistä helppokäyttöisempi ja toisaalta myös yhtenäisempi uudistuvan hsl.fi-palvelun kanssa.

HKL, Helsingin ja Espoon kaupungit, HSL, CityBike Finland ja sponsorina toimiva Alepa haluavat kauden päätteeksi kiittää kaupunkipyörien käyttäjiä luottamuksesta palvelua kohtaan myös poikkeuksellisina pandemia-aikoina.