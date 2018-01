Kaupunkipyörillä pääsee kulkemaan kahden kaupungin väliä

Helsingin kaupunkipyöräkausi alkaa tänä vuonna jo huhtikuussa. Espoossa kaupunkipyörillä pääsee ajelemaan toukokuun alusta. Rekisteröityminen avautuu maaliskuun puolivälissä; palvelut toimivat yhtenä kokonaisuutena.

Suosittu kaupunkipyöräpalvelu laajenee kaudella 2018. Helsingissä pyöräkauden alkamista on asiakaspalautteen perusteella aikaistettu, ja kausi alkaa jo huhtikuussa; tarkkaan ajankohtaan vaikuttavat kevään säät ja katujen kevätpuhdistus. Espooseen tulee 70 pyöräasemaa. Pyöräasemien perustaminen vie oman aikansa, ja Espoossa palvelu otetaan käyttöön 2.5.

Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräpalvelu toimii yhtenä kokonaisuutena. Asiakas rekisteröityy yhteen järjestelmään ja maksaa yhden kausimaksun. Pyörillä voi halutessaan ajaa myös kaupunkien välillä, Espoosta Helsinkiin tai toisinpäin. Pyörän voi palauttaa toukokuusta alkaen mille tahansa kaupunkipyöräasemalle Helsingissä tai Espoossa. Kaupunkipyöräpalvelu toimii käyttäjille samoin kuin aiemminkin, mutta entistä laajemmalla alueella. Pyöriä on järjestelmässä kaikkiaan 2 200. Helsingissä on 150 pyöräasemaa ja Espoossa 70.

”Myös jo olemassa olevia asemia optimoidaan ja telinekapasiteettia tasataan asemien kesken. Osa telineistä siirretään paremmille paikoille. Luvassa on jonkin verran pieniä muutoksia ja pari isompaakin asemien siirtoa”, Helsingin pyöräpalvelun tilaavan HKL:n projektipäällikkö Samuli Mäkinen kertoo.

Yksittäisten pyöräasemien sijainteihin voi tulla vielä pieniä muutoksia. Helsingin liikenne- ja katusuunnittelun päällikkö vahvistaa Helsingin sijainnit perjantaina.

Kaupunkipyörällä metroasemille Espoossa

Espoossa 70 kaupunkipyöräasemaa sijoittuu verkostoksi metron varrelle palvelemaan muun muassa metron liityntäliikenteessä. Kaupunki tekee helmikuun aikana päätöksen järjestelmän laajentamisesta Leppävaaraan. Laajennus kattaisi 35 kaupunkipyöräasemaa.

”Asemaverkoston suunnittelussa on huomioitu kytkentä joukkoliikenneverkkoon ja pyöräilyverkkoon, asuin- ja työpaikka-alueet, virkistysalueet sekä kauppakeskittymät ja palvelut. Tärkeä lähtöaineisto suunnittelussa oli karttakysely, jolla kerättiin kaupunkilaisten ehdotuksia asemapaikoiksi”, sanoo Espoon liikenteenhallintapäällikkö Johanna Nyberg.

Verkostokartta kuvaa kaupunkipyöräasemien ohjeellisia sijainteja. Lopulliset paikat tarkentuvat myöhemmässä suunnittelussa, jolloin huomioidaan tarkemmin esimerkiksi asemien tilavaatimukset.

Koko kauden hinta on 30 euroa

Palvelun laajenemisen vuoksi koko kauden kausimaksun hinta nousee viidellä eurolla. Kaupunkipyöräkausi huhtikuusta (Espoossa toukokuusta) lokakuun loppuun maksaa siis tänä vuonna 30 euroa. Muut hinnat pysyvät ennallaan. Päiväkäyttö maksaa edelleen viisi euroa ja viikon käyttö kymmenen euroa. Ensimmäisen puolen tunnin jälkeen pyörän yhtäjaksoisesta käytöstä veloitetaan lisämaksuna euro per puoli tuntia. Yhtäjaksoinen enimmäiskäyttöaika on edelleen viisi tuntia. HKL:n johtokunta ja Espoon tekninen lautakunta hyväksyivät kaupunkipyörien käyttömaksut kokouksissaan 24.1.

Kaupunkipyöräpalvelusta saadut tulot jaetaan kauden jälkeen HKL:n ja Espoon kesken samassa suhteessa kuin kaupungeissa on tehty matkoja. Kaudella 2017 HKL sai kaupunkipyöräpalvelusta tuloja noin 1,2 miljoonaa euroa, joka teki palvelusta itsekannattavan eli palvelun tulot ja menot olivat lähes yhtä suuret.

Digipalveluita parannetaan, rekisteröinti avautuu maaliskuun puolivälissä

HSL toteutti viime kesänä kaupunkipyörien digipalveluille käytettävyystutkimuksen. Kauden loppuvaiheessa tehtiin myös asiakaskysely. Niiden tulosten ja asiakaspalautteen perusteella HSL on päättänyt uudistaa hsl.fi/kaupunkipyörät-palvelun. ”Tavoitteena on entistä selkeämpi ja ymmärrettävämpi palvelu, josta asiakas löytää helposti hakemansa tiedon. Kausivaihtoehdot, hinnat ja pyöräasemien sijainnit tuodaan paremmin esille. Kun kaupunkipyöräpalveluun rekisteröitynyt asiakas kirjautuu sisään HSL-tunnuksella, hänelle avautuu mukautettu kaupunkipyöräsivu, jossa etusijalla on hänen oma kaupunkipyöräpalvelun käyttönsä”, kertoo HSL:n johtava asiakasohjelmasuunnittelija Tarja Jääskeläinen. Koko kauden käyttäjäksi rekisteröityminen on tarkoitus avata maaliskuun puolivälissä. Kaupunkipyörät tulevat myös HSL:n uuteen sovellukseen, jonka ensimmäinen versio julkaistaan kevättalven aikana.

Suosittu palvelu on saanut myös palkintoja

Kaupunkipyöräpalvelu osoittautui Helsingissä vuonna 2017 ennätyksellisen suosituksi. Pyörillä poljettiin kauden aikana kaikkiaan 1,6 miljoonaa matkaa, vilkkaimpana päivänä yhtä pyörää käytettiin keskimäärin 11 kertaa, mikä on maailmaanlaajuisesti vertailtuna huippuluku.

Kaupunkipyöräpalvelulle myönnettiin viime vuonna useita tunnustuspalkintoja, muun muassa Helsinki Travel Award 2017 -kunniamaininta, Pyöräilykuntien verkoston Vuoden pyöräilyteko ja Helka ry:n Vuoden teko 2017 -huomionosoitus.