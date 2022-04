Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 26.4.2022

Helsingin ilmanlaatu parantunut 25.4.2022 14:24:49 EEST | Tiedote

Helsingin vuonna 2017 voimaan tulleen ilmansuojelusuunnitelman tärkein tavoite on toteutunut: typpidioksidin (NO2) Euroopan unionin vuosiraja-arvo ei enää ole vaarassa ylittyä Helsingin katuosuuksilla. Pitoisuuksien pienenemiseen on vaikuttanut liikenteen pakokaasupäästöjen väheneminen ajoneuvotekniikan edistymisen sekä sähköistymisen ansiosta. Merkittävä vaikutus on ollut Helsingin seudun liikenteen (HSL) bussikaluston tehokkaalla uusiutumisella entistä vähäpäästöisemmäksi.