Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 5.10.2021

Helsinki selvitti keinoja häiriövalon vähentämiseen 4.10.2021 09:20:56 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunki on julkaissut häiriövaloselvityksen, jolla haetaan keinoja häiriövalon ja valosaasteen vähentämiseen kaupunkiympäristössä. Selvityksessä kartoitettiin myös kaupungin pimeänä säilytettävät alueet. Tavoitteena on edistää viihtyisää ja turvallisen tuntuista kaupunkia myös pimeän aikaan. Häiriövalo on hukattua energiaa ja valaistusten suunnittelussa tulisi aina panostaa valaistustarpeen oikeaan mitoittamiseen. Selvitys on ensimmäinen laatuaan Suomessa.