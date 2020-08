Kauramaito juomavaihtoehdoksi kahteen päiväkotiin ja kolmeen kouluun – kokeilu käynnistyy kuun vaihteessa

Kaupunkilaisten OmaStadi-ehdotus kasvipohjaisten juomien tarjoamisesta päiväkodeissa ja kouluissa toteutuu. Kauramaitoa tarjoillaan juomavaihtoehtona kahdessa päiväkodissa, kahdessa koulussa ja yhdessä lukiossa 31. elokuuta alkaen.

Ehdotus Kasvipohjaiset juomat päiväkoteihin ja kouluihin sai Helsingin osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-äänestyksessä kaupunkilaisilta 4 054 ääntä ja eteni toteutukseen.



Kohteet valittiin arpomalla

”Kasvijuomakokeilu toteutetaan viidessä eri toimipisteessämme siten, että mukaan tulee eri ikäisiä lapsia ja nuoria”, kertovat ruokapalveluasiantuntijat Katja Peränen ja Sirpa Jalovaara. He vastaavat hankkeen toteutuksesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.



Kohteet valittiin arpomalla. Ne ovat: päiväkoti Inkivääri, Botby förskola, Botby grundskola, Pakilan yläaste ja Sibeliuslukio.



”Valituissa kohteissa tarjoillaan kotimaista kauramaitoa. Kaurajuomaa on tarjolla kohteissa niin kauan kuin rahoitusta riittää, arviolta vuoden ajan. Hankkeeseen on varattu yhteensä 100 000 euroa kaupungin erillisrahastosta”, Peränen ja Jalovaara sanovat.



Vapaavalintainen vaihtoehto

Kaurajuomaa on tarjolla valituissa kohteissa päivittäin 31.8.2020 alkaen.



Päiväkodin ja esikoulun lapsille kaurajuomaa tarjotaan aamupalalla, lounaalla ja välipalalla. Päiväkodissa huoltaja voi ilmoittaa lapsen ruokajuoman valinnasta kasvatushenkilökunnalle. Kouluissa ja oppilaitoksissa kaurajuomaa tarjotaan lounaalla. Juoma on vapaasti valittavissa muiden ruokajuomien tapaan.



”Kasvijuomien lisäämisestä päiväkotien ja koulujen juomavalikoimaan on tullut viime vuosien aikana useita aloitteita. Saamme tämän OmaStadi-hankkeen aikana kerättyä tärkeää tietoa kauramaidon kulutuksesta, menekistä ja hävikistä”, toteaa Katja Peränen.



Kasvipohjaiset juomat päiväkoteihin ja kouluihin on yksi viidestä OmaStadi-hankkeesta, joiden toteutuksesta kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa OmaStadi-äänestystulosten mukaisesti.



Mikä OmaStadi?

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. OmaStadissa helsinkiläiset ideoivat ja äänestävät toteutettavat hankkeet. Suunnitelmien etenemistä voi seurata OmaStadi-sivustolla. Syksyllä avataan uusi OmaStadi-ideointikierros.

omastadi.hel.fi



Lisätietoja



Kasvipohjaiset juomat päiväkoteihin ja kouluihin -hankkeesta:



Ruokapalveluasiantuntija Sirpa Jalovaara

sirpa.jalovaara@hel.fi, 09 310 43246



Ruokapalveluasiantuntija Katja Peränen

katja.peranen@hel.fi, 09 310 22596



Kasvatuksen ja koulutuksen OmaStadi-hankkeista:



Vuorovaikutusasiantuntija Virve Vakiala

virve.vakiala@hel.fi, 09 310 86722