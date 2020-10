Kausi alkaa taas: Kaksi velvollisuutta kuntoon ennen kuin starttaat moottorikelkan

Moottorikelkkakausi lähestyy jälleen erityisesti maamme pohjoisosissa. Ensilumi on jo paikoin satanut. Liikennevakuutuskeskus (LVK) muistuttaa, että ennen kuin kelkalla lähtee liikkeelle edes pihatiellä, kaksi asiaa tulee hoitaa kuntoon: kelkan tulee olla rekisteröitynä liikennekäyttöön ja lakisääteisen liikennevakuutuksen on oltava voimassa. Näiden laiminlyönti voi tulla kalliiksi.

Moottoriajoneuvojen omistamiseen ja käyttämiseen liittyy aina velvollisuuksia. Näin myös moottorikelkan osalta. Liikennekäytöstä poistetulla ja vakuuttamattomalla ajoneuvolla ei saa ajaa lainkaan.

– Moni luulee, että vakuuttamisvelvollisuus koskee vain tieliikennettä. Liikennevakuutuslain mukaan liikenteeksi lasketaan kuitenkin myös teiden ulkopuoliset alueet kuten pihatiet, pellot, metsät ja jääalueet, joilla moottorikelkoilla usein ajetaan, LVK:n perintäpäällikkö Vesa Korhonen huomauttaa.

Kausiajoneuvojen käyttöönoton yhteydessä on oltava tarkkana, että velvollisuudet tulevat hoidetuksi. Jos poistaa ajoneuvon välillä liikennekäytöstä ja irtisanoo liikennevakuutuksen, vakuutus pitää aina muistaa ottaa uudelleen, kun ajoneuvon ottaa jälleen käyttöön.

– Kausiluonteisuus otetaan yleensä huomioon ajoneuvon liikennevakuutusmaksuissa. Tämän vuoksi liikennekäytöstä poistaminen ja liikennevakuutuksen irtisanominen eivät ole välttämättömiä hiljaisen kauden ajaksi. Velvollisuuksia ei tarvitse muistaa ajokauden alussa erikseen, jos vakuutus on voimassa ympäri vuoden, LVK:n korvauspäällikkö Antti Tuulensuu vinkkaa.

Velvollisuuksien laiminlyönti voi tulla kalliiksi

Vakuuttamattomalla ja liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ajamisen seuraukset ovat hintavat. Vakuuttamattomuusmaksu on maksettava takautuvasti koko siltä ajalta, kun ajoneuvo on ollut vakuuttamaton, vaikka sillä olisi ajettu vain yhtenä päivänä. Vakuuttamattomuusmaksu voi olla jopa nelinkertainen tavalliseen vakuutusmaksuun nähden. Lisäksi poliisi voi poistaa ajoneuvon kilvet saman tien. Jos ajoneuvo on ajoneuvoverollinen, myös vero on maksettava jälkikäteen.

Jos vakuuttamattomalla moottorikelkalla tapahtuu onnettomuus, ajoneuvon omistaja ei saa korvauksia omista henkilövahingoistaan.

– Kannattaa tiedostaa, että henkilövahinko voi tulla erittäin kalliiksi, jos henkilö on esimerkiksi työkyvytön lopun elämäänsä, Tuulensuu varoittaa.

