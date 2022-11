Kävely- ja pyöräilyväylien talvikunnossapitoa tarkkaillaan tehostetusti pyöräilyn pääreiteillä

Tehostettu laadunvalvonta koskee pääreittejä, joita ELY-keskuksen vastuulla on reilut 50 km. Nämä laatukäytäviksi kutsutut reitit kulkevat Jyväskylän keskustasta Tikkakoskelle, Leppävedelle, Kanavuoreen ja Kinkomaalle. Jyväskylän kaupunkialueella on sekä ELY-keskuksen että Jyväskylän kaupungin ylläpitämiä kävely- ja pyöräväyliä. Yhteistyön tavoitteena on, että laatu pysyy mahdollisimman yhdenmukaisena koko reitillä myös maantie- ja katurajan yli riippumatta siitä, hoitaako osuutta ELY-keskus vai kaupunki. Lisäksi tehostetun laadunvalvonnan tarkoituksena on varmistaa ja seurata, että toteutunut laatu vastaa laatuvaatimuksiin ja poikkeamiin reagoidaan.

Laatua tarkkaillaan ELY-keskuksen väylillä pyörän selästä

Talvikunnossapidon toteuttavat urakoitsijat hyppäävät kirjaimellisesti pyörän selkään ja testaavat talvipyöräilyn olosuhteita ELY-keskuksen ylläpitämillä väylillä pyöräilyn pääreiteillä. Tavoitteena on kannustaa ihmisiä pyörällä liikkumiseen talvellakin.

ELY-keskuksen urakoitsijana toimiva Terranor Oy tulee toteuttamaan loka-huhtikuun aikana yhteensä 15 laadunvalvontakierrosta polkupyörällä. Talven mittaan pyörällä suoritettavia laatukierroksia tehdään muun muassa kelien vaihtumistilanteissa, jolloin tarkastellaan esimerkiksi liukkautta, lumen määrää väylällä sekä polanteita. Yksittäisen tällaisen laadunvalvontakierroksen tulee kattaa vähintään 50 % laatukäytäväverkosta. Päälle tehdään vielä autolla suoritettavaa normaalia laadunvalvontaa.

– Jokainen Terranorin laadunvalvontakierros raportoidaan erikseen tilaajalle eli ELY-keskukselle. Tarkastuskierroksella tulee ottaa laatumittausten lisäksi kattavasti kuvia laadun toteamiseksi. Laatumittaukset ja valokuvat esitetään lisäksi tienkäyttäjille urakan some-kanavalla ja eiköhän niitä nähdä myös meidän sosiaalisen median kanavissa. Tavoitteena on vuoropuhelu väylän käyttäjien ja kunnossapitäjien välillä, mainitsee maanteiden hoidon projektipäällikkö Timo Hyvönen ELY-keskuksesta.

Tehostettua valvontaa tullaan jatkamaan myös talvikauden jälkeen, joskin harvemmalla syklillä. Keväällä se kohdistuu muun muassa hiekanpoiston ajoittamiseen ja laatuun.

Suoraa palautetta valtion maanteiden kunnosta ja hoidosta voi antaa osoitteessa www.palautevayla.fi. Näin annetut palautteet menevät viipymättä niin urakoitsijan kuin ELY-keskuksen tietoon.

Talvipyöräilykausi on polkaistu käyntiin tällä viikolla

Pyöräliiton koordinoimaa Pyöräilytalvi kampanjaa vietetään 14.–18.11. Pyöräilytalvi on vuosittain marraskuussa järjestettävä valtakunnallinen liikkumisen ohjauksen kampanja, jonka tarkoituksena on tuoda pyöräliikenne esiin myös vuoden pimeimpään aikaan. Kampanjan aikana Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry järjestää viisi talvipyöräilyteemaista katutapahtumaa. Tapahtumat sisältyvät JYPSin Pyörällä pääsee -hankkeeseen, joka on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Tapahtumia sponsoroivat Jyväskylän kaupunki, Pyöräliitto ja Jyväskylän yliopisto.

Tapahtumien lisätiedot: https://www.jyps.fi/c99-keskustelu-ja-tiedotus/c20-tiedotteet/pyorailytalvi-2022