Kävelykeskusta laajenee aseman suuntaan – suunnitelmaluonnos nähtävillä 10.-23.6.

Vaasan kävelykeskustan kehittäminen ja laajentaminen on edennyt seuraavaan vaiheeseen. Ensimmäisenä rakennetaan Pitkäkadun ja rautatieaseman välinen osuus, jonka suunnitelma on nähtävillä 10.-23.6. Suunnitelmassa kävelykatu jatkuu samankaltaisena, kuin se on jo tällä hetkellä rakennetulla osuudella. Suunnitelmassa vanhan Postitalon edessä olevat taksipaikat poistuvat ja tilalle tulee puistikkoa. Hovioikeudenpuistikon pohjoispuoli osoitetaan kävely- ja pyörätieksi ja ajoneuvoliikenne siirtyy kokonaisuudessaan puistikon eteläiselle puolelle. Samalla aseman eteen rakennetaan kiertoliittymä ja asemapuistoon tulee pyörätalli, jonne pyörän voi jättää turvallisesti. Rakentamisen on tarkoitus alkaa keväällä 2022 ja alustava valmistumisaika on marraskuussa 2022. Hankkeeseen on saatu valtionapua 659 000 €. Suunnitelmaan voi tutustua osoitteessa www.vaasa.fi/katusuunnitelmat Kävelykeskustaa kehitetään entistä houkuttelevammaksi Vaasan keskusta on noin 115 000 asukkaan seudun keskus. Nyt käynnissä olevassa suunnittelussa kävelykeskustaa pyritään kehittämään entistä monipuolisemmaksi ja houkuttelevammaksi. Tavoitteena on erityisesti vahvistaa Hovioikeudenpuistikon roolia houkuttelevana kävely-yhteytenä kaupunginrannan, kaupunkikeskustan ja Matkakeskuksen välillä. Lisäksi halutaan korostaa Hovioikeudenpuistikon ympäristön historiallisuutta ja arvokkuutta. Vaasan laajennetun kävelykeskustan suunnittelu aloitettiin vuonna 2019 järjestämällä kaikille avoin kysely kävelykeskustan kehittämisideoista ja -toiveista. Vuoden 2020 lopussa kävelykeskustan yleissuunnitelman ensimmäiset luonnokset pidettiin nähtävillä. Suunnitelmaan ja sen vaihtoehtoihin oli silloin mahdollista ottaa kantaa mielipiteiden, lausuntojen sekä toisen karttapohjaisen kyselyn kautta. Erityisesti toivottiin kannanottoja osa-alueisiin, joista oli kaksi erilaista vaihtoehtoa nähtävillä. Tämän jälkeen suunnittelua on jatkettu saadun palautteen pohjalta.

