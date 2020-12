Käytettyjen asuntojen kaupassa todella vahva vire marraskuussa – kasvua 23 prosenttia

Kiinteistömaailman Pulssi 2.12.2020 Kauppamäärillä mitattuna Suomen suurin kiinteistönvälittäjä Kiinteistömaailma teki marraskuussa yhteensä 1197 käytettyjen ja uusien asuntojen sekä kiinteistöjen kauppaa. Luku on peräti 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten marraskuussa. Käytetyissä asunnoissa kasvu oli selkeästi tätäkin isompaa, yli 23 prosenttia. ”Keväällä syntynyt kuoppa käytettyjen asuntojen kauppaluvuissa on nyt täytetty. Syksyn aikana kirimme kiinni kaikki keväällä tekemättä jääneet kaupat, ja vuoden kokonaismäärissä on menty viime vuoden vastaavan ajankohdan lukujen ohi”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä.

Kiinteistömaailman asuntomyymälät tekivät marraskuussa 2020 yhteensä 1197 käytettyjen ja uusien asuntojen ja kiinteistöjen kauppaa, kun vastaava luku vuosi sitten oli 1037. ”Kasvu tehtiin todella aktiivisella käytettyjen asuntojen kaupalla. Yhtä vilkasta marraskuuta ei löydy koko viime vuosikymmeneltä”, Risto Kyhälä sanoo.



Uudiskohdekaupassa määrät eivät ole vielä palanneet koronakevättä edeltävälle tasolle. Sekä myytäviä uudiskohteita että niistä tehtyjä kauppoja on edelleen vähemmän kuin vielä alkuvuodesta.



Koteja tulee nyt myyntiin alkusyksyä paremmin – kysynnän ja tarjonnan balanssi paranemassa



Mediassa esillä olleisiin arvioihin (Kauppalehti 26.11.) asuntokaupan jopa viidenneksen pudotuksesta tulevina kuukausina Kyhälä ei usko – ei ainakaan siksi, etteikö myytäviä asuntoja olisi tarjolla, mitä on uutisoinnissa esitetty laskevien kauppalukuarvioitten syyksi. ”Koronatilanteen kehitystä ei voi kukaan ennustaa. Jos sen vuoksi näemme hetkellisiä hiljenemisiä, se on oma lukunsa. Tämä vuosi on kuitenkin osoittanut, että kodinvaihto perustuu tarpeeseen, ja hiljaista hetkeä seuraa uusi nousu. Tällä hetkellä uusia koteja tulee meille myyntiin viime vuoden loppusyksyä paremmin, mikä on erittäin hyvä uutinen lähikuukausia ajatellen. Se mahdollistaa vilkkaan kaupankäynnin myös vuodenvaihteen tienoilla ja sen jälkeen. Kysynnän ja tarjonnan tasapaino on löytämässä paremman balanssinsa”, Kyhälä arvioi. Kyhälä korostaa, että Kiinteistömaailmalla on hyvä valmius ja keinovalikoima tehdä asunto- tai kiinteistökaupat vähäisillä kasvokkaisilla kohtaamisilla: ”Hyödynnämme etätapaamisia, videoesittelyjä ja digitaalista tarjousten ja kaupan allekirjoittamista. Esittelyt sovimme yhden perheen kanssa kerrallaan, jolloin etäisyyttä maskien takana on helppo pitää koko tapaamisen ajan vaikka useamman metrin verran. Kauppa hyvä - terveys tärkein.” Lisätiedot:



Risto Kyhälä, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0400 998800

Taina Mustamo, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 050 4240045



