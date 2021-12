Käytetyt lahjat odottavat läpimurtoaan – 6 vinkkiä täydelliseen vastuulliseen joululahjaan

Joululahjasesonki on nyt kuumimmillaan, kun kuluttajat ympäri maan etsivät täytettä pukinkonttiin. Viime vuosina aineettomat elämyslahjat ovat kasvattaneet suosiotaan, samoin kuin lahjoitukset erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin lahjansaajan nimissä. Vastuullisuus on siis trendinä rantautunut myös lahjojen ostamiseen, mutta hitaammin kuin muuhun kulutuskäyttäytymiseen.

Tutkimusyritys Norstatin tekemästä kyselytutkimuksesta selviää, että suomalaiset ovat yhä vastahakoisia käytettyjen lahjojen ostamisen ja vastaanottamisen suhteen. Vastaajista harvempi kuin joka viides (18 %) haluaisi saada käytetyn tuotteen joulu- tai syntymäpäivälahjaksi. Kyselytutkimus toteutettiin käytetyn muodin osto- ja myyntisovellus Tisen toimeksiannosta.

”Kyselytutkimuksen mukaan yli puolet vastaajista kokee, että uusi vaate tarkoittaa sitä, että se tulee suoraan valmistajalta. Tise pyrkii siihen, että uutuuden ihannointi korvautuu merkityksellisyydellä – niin vaatteiden, asusteiden kuin muidenkin tavaroiden osalta. Toivottavasti tämä näkyy myös joululahjavalinnoissa tänä vuonna”, Tisen Suomen toimitusjohtaja Laura Laakso kertoo.

Käytetty lahja on ainutlaatuinen

Käytetyssä lahjassa on monia hyviä puolia uuteen tuotteeseen nähden. Sen lisäksi, että se on vastuullisempi valinta pukinkonttiin, viestii se myös siitä, että sopivan lahjan löytämiseen on nähty tavallista enemmän aikaa ja vaivaa. Siksi käytetty lahja on monesti persoonallisempi valinta.

”Käytetyn lahjan valinnassa kannattaa lähteä liikkeelle lahjansaajan persoonasta. Onko esimerkiksi ystäväsi tai kumppanisi aina himoinnut tiettyä vintage-laukkua tai brändiä, jonka tuotteet ovat uutena liian kalliita? Ainutlaatuisen käytetyn tuotteen löytäminen osoittaa monesti persoonallisella tavalla sen, että lahjanantaja arvostaa ja tuntee lahjansaajan mieltymykset”, Laakso kertoo.

Kuusi vinkkiä onnistuneeseen lahjaan

Kyselytutkimuksen mukaan yli puolet vastaajista (52 %) on huolissaan lahjansaajan reaktiosta, mikäli tälle annetaan käytetty lahja. Laura Laakso jakaa parhaat vinkit, kuinka lahjavalinta osuu nappiin vastuullisuutta unohtamatta:

Hanki lahja aina saaja edellä: mikä olisi lahjansaajalle merkityksellistä? Onko se esimerkiksi upea second-hand-laukku, jota hän on etsinyt pidemmän aikaa vai esimerkiksi yhteinen tekeminen? Vai arvostaako lahjansaaja kenties käsintehtyä saippuaa tai pyykinpesuainetta helpottamaan arkea? Jos etsit lahjaksi tiettyä tuotetta, Tisessä voit laittaa ilmoitukset päälle, jotta saat viestin, kun suosikkimyyjäsi on lisännyt etsimiäsi tuotteita myyntiin. Kuratoituja listoja seuraamalla löydät helpoiten upeimmat ja persoonallisimmat myynnissä olevat tuotteet. Listoja on vintage-aarteista unelmalaukkuihin sekä joululahjoihin. Ihaileeko ystäväsi aina viimeisen päälle olevia lookkejasi ja persoonallista tyyliäsi? Anna hänelle lahjaksi vaatekaapin siivous, jossa käytte yhdessä ystäväsi kanssa Marie Kondo -metodein läpi hänen vaatekaappinsa. Siivouksen jälkeen pystytte arvioimaan, tarvitseeko ystäväsi uusia vaatteita, vai onko hän vailla vain uusia stailauskikkoja. Jos uusille vaatteille tai asusteille on tarvetta, voi lahjaan lisätä vielä Tisen lahjakortin. Oletko antanut usein ravintolalahjakortteja joululahjaksi? Tänä vuonna voi ilahduttaa ystävääsi "dinner kitillä”. Kirjoita suosikkireseptisi kauniisti paperille ja osta illalliseen tarvittavat ainekset. Kokoa nämä lahjakoriin reseptin kanssa. Koriin voit myös lisätä antiikkikaupasta ostetun vintage-tarjoiluastian tai kynttilänjalat tuomaan illalliselle tunnelmaa. Haluaisitko saada second-hand-joululahjan, mutta et usko, että läheisesi tietää sen? Tisessä voit tehdä toivelistan omista suosikkituotteistasi. Listan voit jakaa ystävällesi tai perheenjäsenellesi helposti Tisessä. Joulun merkityksellisin lahja saattaa jo löytyä sinulta. Anna aikaa ja huomiota sitä tarvitseville. Soita isovanhemmille tai auta naapurin yksinäistä vanhusta joulusiivouksessa.

*Lokakuussa 2021 toteutettuun kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 1056 vastaajaa, joista 540 naisia ja 516 miehiä.