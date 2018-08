KÄYTETYT VENEET ESILLÄ NAANTALISSA 31.8.-2.9.2018

Suomen suurin käytettyjen veneiden myyntinäyttely Naantalissa Naantalin Veneet Esillä -tapahtuma kerää jälleen myynnissä olevat käytetyt veneet Naantalin vierasvenesatamaan elokuun lopussa. Kyseessä on Suomen suurin käytettyjen veneiden myyntinäyttely. Esillä on yksityisten ja yritysten myynnissä olevia käytettyjä veneitä kaikissa kokoluokissa

-Tapahtuman suosio tuntuu vain kasvavan vuosi vuodelta. Käytettyjä veneitä tuodaan Naantaliin ympäri Suomea ja näyttelyvieraita saapuu Naantaliin myös ulkomailta. Pystymme ottamaan näyttelyyn noin 100 venettä, riippuen hiukan veneiden koosta, kertoo tapahtuman järjestelyistä vastaava Naantalin Venemessujen toimitusjohtaja Tuomas Levanto.

-Syksy on vilkasta käytettyjen veneiden myyntiaikaa. Tarjonta on laaja ja hintataso kohdallaan. Aikaisempien vuosien kokemusten perusteella noin neljännes näyttelyssä esillä olevista veneistä löytää uuden kipparin. Myyntinäyttely on paras mahdollinen paikka vertailla tarjontaa ja koeajaa useampikin vene viikonlopun aikana, Levanto toteaa.

Suurin osa näyttelyveneistä on noin 50 000 euron matkamoottoriveneitä.

Joukossa on myös isompia veneitä aina useampaan sataantuhanteen euroon saakka. Edullisimmillaan venekaupat voi tehdä muutamalla tuhannella eurolla. Myös purjeveneitä tulee myyntinäyttelyyn vaikkakin Naantalin sillat estävät isompien purjeveneiden saapumisen näyttelyyn.

Levannon mukaan veneen ostaja on yleensä ostamassa aikaisempaa isompaa venettä ja vertailu vaihtoehtojen kesken on haasteellista. Lisäksi pitää tuntea veneiden tekniikkaa ja kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin välttääkseen isommat murheet. Tapahtuman järjestäjät haluavatkin tällä kertaa auttaa ostoaikeissa olevia juuri näissä asioissa.

-Tapahtuman Facebook-sivuilla julkaistaan videoita, joilla kerrotaan mihin asioihin myynnissä olevissa veneissä kannattaa kiinnittää huomiota. Lisäksi Nådendal Segelklubb ry:n kommodori Janne Laine on lauantaina 1.9. klo 17.00 Naantalin Vierasvenesataman ravintolassa opastamassa veneen ostoon liittyvissä asioissa. Laineella on 30 vuoden venekatsastajan kokemus, joten asiantuntemusta löytyy, Levanto toteaa tyytyväisenä.

Veneiden lisäksi Naantalin Vierasvenesataman rannassa tulee olemaan veneilyyn liittyviä maaosastoja. Tapahtuma-alueelle on yleisöllä vapaa sisäänpääsy. Lisätietoja tapahtumasta löytyy osoitteesta www.veneetesilla.fi ja Facebookista. Naantalissa järjestetään lauantaina 1.9. myös K50 -festarit Kaivohuoneella, luvassa onkin vilkas Naantalin kesän päätösviikonloppu.

Veneet Esillä 2018 –myyntinäyttely Naantalin vierasvenesatamassa

31.8.-2.9.2018

Vapaa pääsy

Liitteenä kuva vuoden 2017 Veneet Esillä -myyntinäyttelystä.

Myyntinäyttelyn järjestää Naantalin Venemessut

