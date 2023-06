Käyttääkö Ruotsi psykologiresurssinsa järkevämmin? Miksi Suomessa psykologille pääsy takkuaa?

Mielenterveysongelmat ja niiden kustannukset ovat Suomessa kasvaneet erityisesti vuodesta 2010 alkaen ja heikentyneen mielenterveyden kustannukset ovat Suomessa noin 11 miljardia vuodessa. Vaikka rahoituksen lisääminen onkin yksi keskeisistä mielenterveysongelmien ratkaisuista, on kuitenkin tarkasteltava myös mielenterveyspalveluiden rakennetta ja sitä mihin rahaa käytetään. Yksi positiivinen askel on ollut psykologiksi kouluttautuvien lisääminen, jonka lasketaan tuovan merkittävää tasapainoa työmarkkinoille 2025 lähtien. Jo nykyisellään psykologeja valmistuu enemmän kuin eläköityy. Mutta psykologiresurssia tulisi käyttää nykyistä tehokkaammin, oikea-aikaisesti sekä tieteeseen perustuvin menetelmin.

Psykologit ovat mielen asiantuntijoita, mutta valitettavasti heidän osaamisensa on selkeästi alihyödynnetty Suomessa osana mielenterveyspalveluita. Esimerkiksi Ruotsissa on jokaisella koululla velvollisuus järjestään koulupsykologin vastaanotto oppilailleen ja terveyskeskuksissa tarjotaan perustason psykologipalveluita kuten lyhytterapiaa. Tällä tavoin tarjotaan parasta mahdollista hoitoa jo ongelmien alkuvaiheessa ja monessa tapauksessa vältytään ongelmien eskaloitumiselta ja sitä kautta lisäkustannuksilta. Jotta tämä toteutuisi myös Suomessa, on panostettava psykologille pääsyn helpottamiseen ja hyvinvointialueiden peruspalveluissa on oltava psykologeja osana moniammatillisia työryhmiä. Psykologisiin hoitoihin tulisi tulevaisuudessa olla pääsy ilman lääkärin lähetettä ja käynnit tulisi sisällyttää perusterveydenhuoltoon eriarvoisuuden vähentämiseksi. Suomessa olisi myös tarvetta tarkastella sitä, miksei psykologien osaaminen terapeutteina ole selkeämmin tunnustettu. Ruotsissa ja useassa muussa Euroopan maassa psykoterapeuttiset tehtävät sisältyvät sekä psykologin koulutukseen, että heidän itsenäiseen työskentelyynsä ilman tarvetta erilliselle psykoterapeuttikoulutukselle.

Psykologeilla on välineet mielenterveysongelmien kartoittamiseen, hoitoon sekä jatkotoimenpiteisiin ohjaamiseen. Hyvinvointialueiden velvollisuus taata pääsy oikea-aikaiseen psykologiseen hoitoon on sekä yksilön, että yhteiskunnan näkökulmasta välttämätön lisäys lakiin. Siksi on vähintäänkin toivottavaa, että psykologin roolin uudelleen määritys ja saatavuuden takaaminen on yksi seuraavan hallituskauden tärkeimmistä tavoitteista mielenterveysongelmia ratkottaessa.

