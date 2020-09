KEBABCin Suomen valloitus on alkanut vauhdikkaasti

Suomalaiset ovat ottaneet kebabin olennaiseksi osaksi säännöllistä ruokavaliotaan. Niinpä nyt oli aika tuoda tämä rakastettu herkku Suomen suurimman ravintolaketjun tarjontaan. KEBABC-annoksia voi nauttia ABC-asemilla kautta maan aina kebabinhimon yllättäessä. Moni on jo tämän tavan omaksunutkin.

Pizza, sushi, hampurilainen, kebab… Suomalaiset ovat jo vuosikymmeniä ottaneet innolla omakseen maailmalta tulleita, helposti syötäviä herkkuja. Näistä kebab on tähän asti usein nautittu yöpalana grillillä tai osana buffet-pöytää. Nyt sitä lopultakin saa lähes kellonajasta riippumatta Suomen joka kolkasta. Elokuussa ABC-asemien valikoimiin tullut KEBABC on viikosta toiseen löytänyt tuhansille lautasille.

− Suomesta on puuttunut valtakunnallinen kebab-ketju, joten näimme että tälle olevan selkeästi kysyntää. Annoksissa on onnistuttu loistavasti, ja menekki on yllättänyt meidätkin positiivisesti. Myös asiakaspalautteet ovat olleet erittäin rohkaisevia, ABC-ketjun kehitysjohtaja Marko Fonsén iloitsee.

KEBABC on elokuisen lanseerauksensa jälkeen myynyt viikoittain tuhansia annoksia ja menekki kasvaa yhä. Se on saanut heti vahvan jalansijan ABC-ketjun pikaruoassa.

Kaikki KEBABC-annokset valmistetaan 100-prosenttisesti suomalaisesta lihasta. Tarjolla on myös vegeversio, jossa liha on korvattu kotimaisella härkäpapusuikaleella. Annokset viimeistellään tarkoitukseen räätälöidyillä maustekastikkeilla. KEBABC-annokset ovat ostettavissa kaikilta à la cartea myyviltä ABC-asemilta koko keittiön aukioloajan.

KEBABC-annosten ohella ABC Ravintoloissa on laaja valikoima ruoka-annoksia jokaiseen makuun, joten koko seurue saa aina varmasti mieleisensä ruokailuhetken. Ketjun uudistetulla à la carte -listalla on entistä enemmän annoksia myös vegaanista tai gluteenitonta ruokavaliota noudattaville. Kebabien ohella kaikki muutkin liha on aina 100-prosenttisesti suomalaista.

