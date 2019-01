Kebabravintoloiden lisukeriisin laadussa ongelmia

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut selvitti vuosina 2016–2017 kebabin ja sen lisukkeiden laatua. Yhteensä tutkittiin 123 näytettä, joista mikrobiologiselta laadultaan hyviä oli 66 prosenttia, välttäviä 13 prosenttia ja huonoja viidennes. Huonot tulokset johtuivat suuresta aerobisten mikrobien kokonaismäärästä, enterobakteereista sekä ruokamyrkytyksiä aiheuttavasta Bacillus cereus -bakteereista.

Kebablihojen huonot tulokset tulivat ravintolan valmistamasta ja jäähdyttämästä kebablihasta sekä myös teollisesti valmistetuista kebablastuista, etenkin, jos niiden säilytyslämpötila oli liian korkea. Kebablihojen näytteistä joka viides oli laadultaan huono. Kuumasta kebabvartaasta otetut näytteet sekä samana päivänä kuumahauteeseen vartaasta leikatut lihat olivat kaikki mikrobiologisesti hyvälaatuisia.

Lisukkeista tutkittiin riisiä, salaattia ja kermaperunoita. Näistä joka kolmas näyte oli laadultaan huono. Suurin osa huonoista tuloksista tuli riisistä. Toimijoita neuvottiin muun muassa säilyttämiseen ja jäähdyttämiseen liittyvissä asioissa. Otetussa uusintanäytteissä elintarvikkeiden laatu oli selvästi parantunut.

Näytteenoton yhteydessä 62 kebabravintolaan tehtiin Oiva-tarkastus. Ravintoloista 42 prosenttia sai arvion ”korjattavaa”, mikä johtaa uusintatarkastukseen. Uusintatarkastuksissa havaittiin, että suurin osa ravintoloista oli korjannut epäkohdat.

Tulosten perusteella vuonna 2019 Helsingissä näytteenottoa kohdennetaan kebabravintoloiden jäähdytettyihin ruokiin. Keitetty riisi on mahdollinen ruokamyrkytysten aiheuttaja, jos sen säilytyslämpötila on väärä tai jäähdytys tehdään liian hitaasti. Turvallisinta on säilyttää riisiä kuumana eikä säästää sitä seuraavaksi päiväksi.

Raportti selvityksestä on luettavissa osoitteessa: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-26-18.pdf