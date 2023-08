Kehonhallinnan asiantuntija Marja Putkiston teos tarjoaa uutta ajattelua palautumiseen ja stressin hallintaan

Digitaalisuus ja etätöiden lisääntyminen ovat asettaneet ihmiskehon ja aivot uudenlaisen kuormituksen alle. Perinteiset tavat palautua eivät aina enää riitä. Uuvumme, keho jäykistyy ja terveys alkaa heiketä. Suuri ongelma on keskittymisen puute.

Palaudu 5 viikossa -teos antaa lukijalle työkalut palautumiseen arjen kiireen keskellä.Se opettaa yksinkertaisin harjoittein taitoa, jolla jokainen voi säädellä omaa vireystasoaan eri tilanteissa. Harjoitteiden avulla keskittyminen tarkentuu, aivosumu hälvenee, uni paranee ja voima palaa jäseniin.Kirjan ohjeilla on mahdollisuus vaikuttaa unen laatuun ja saada suuntaa läpi elämän kestävään, kehon ja mielen hoitoon.

Kirjassa asiantuntijana toimii filosofian tohtori, terveystieteiden maisteri ja fysioterapeutti Matti Vartiainen.

Marja Putkisto on kansainvälisesti tunnettu kehonhallinnan asiantuntija, ohjaaja, kouluttaja ja kirjailija. Hän on kehittänyt monipuolisen Method Putkisto -menetelmän sekä on kansainvälisesti toimivan Method Putkisto Instituutin perustaja ja johtaja.

Marja Putkisto: Palaudu 5 viikossa – Ohjelma päivittäiseen jaksamiseen (Docendo 2023), sidottu, 160 sivua.

Arvostelukappaletiedustelut

tiedotus@docendo.fi

Julkistustilaisuus 15.8.2023

Tiistaina 15.8. klo 17.00 Keskustakirjasto Oodissa (Saarikoski-tila), Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

Tapahtumaan vapaa pääsy.

Tilaisuuden jatkona klo 18.30 alkaen Oodissa aiheeseen liittyvä Juhlakurssi: Fire UP palautumisen taito. Ilmoittautumiset Juhlakurssille Method Putkisto -sivuston kautta:

www.methodputkisto.fi/product-page/palautumisen-taidon-kesäkurssi-15-8-2023-helsinki