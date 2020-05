Keikkoja kotisohvalle -livestriimisarja käynnistyy 20. toukokuuta

Espoon kaupungin nuorisopalvelut tuottaa nuorille suunnatun Keikkoja kotisohvalle -konserttisarjan, jonka osat striimataan suorina Nuori Espoo YouTube -kanavalle keskiviikkona 20.5., torstaina 21.5. ja lauantaina 30.5. Konserttien lisäksi artistit ovat mukana lähetyksen Q&A-osiossa, johon katsojat voivat lähettää kysymyksiä livechatissa. Jokainen lähetys alkaa kello 17 ja päättyy kello 19.

Keikkoja kotisohvalle -konserteissa esiintyy sekä nuorisopalveluiden MaxVol-musiikkitoiminnassa mukana olevia nuoria lupauksia että nimekkäämpiä tähtiä, jotka valittiin nuorille järjestetyn äänestyksen perusteella.

Keskiviikon 20.5. lähetyksessä esiintyvät espoolainen duo Fin and Fil, sekä espoolainen laulaja ja lauluntekijä Olivera, jonka No More -kappaleella on Spotifyssa jo reilusti yli kahdeksan miljoonaa kuuntelukertaa.

Torstain 21.5. lähetyksessä esiintyvät espoolainen räppäri Nicholas, sekä kaksi kertaa Emma-palkinnon ehdokkaanakin ollut Kube.

Koulujen päättymispäivänä, lauantaina 30.5., konsertin esiintyjät ovat espoolainen rock-yhtye Airi’s sekä Abreu, jonka musiikissa kaikuvat vahvasti hänen portugalilaiset juurensa.