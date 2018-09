Kelan päätös: Toimeentulotuen lapsen perusosaa ei saa puolittaa vuoroasuvalta lapselta

Kela on ryhtynyt puolittamaan toimeentulotuen lapsen perusosaa, mikäli vanhemmat ovat sopineet lapsen vuoroasumisesta. Asiakasvalituksen päätöksen mukaan osuutta ei kuitenkaan saa puolittaa lähivanhemmalta, elleivät vanhemmat ole sopineet kustannusten jaosta lapsen tapaamissopimuksessa.

Viime keväänä Kela ryhtyi puolittamaan toimeentulotuen lapsen perusosaa, mikäli vanhemmat olivat sopineet lapsen vuoroasumisesta. Asiakasvalituksen päätöksen mukaan osuutta ei kuitenkaan saa puolittaa lähivanhemmalta, elleivät vanhemmat ole sopineet kustannusten jaosta lapsen tapaamissopimuksessa. Kela on saattanut puolittaa lapsen osuuden virheellisesti viime kuukausina. Liitto vaatii, että Kelan pitää oma-aloitteisesti korjata nämä päätökset perheiltä.



Yhden Vanhemman Perheiden Liitto: Lähivanhemmalle oikeus saada tapaamiskuljetuskuluihin toimeentulotukea



Pienituloinen etävanhempi on ollut oikeutettu saamaan lapsen kuljetus- ja tapaamiseen liittyvät elinkustannukset toimeentulotukena. Nykykäytännön mukaan vanhemmat voivat sopia ja tuomioistuin voi määrätä myös lähivanhemman osallistumaan tapaamiskuluihin tapaamissopimuksessa. Liitto vaatiikin, että myös lähivanhemmalla tulee olla sama oikeus saada myös kuljetuskulut toimeentulotukena, mikäli niistä on kirjallisesti sovittu tai tuomioistuin niin päättänyt.



Liitto arvioi, että korkeintaan noin neljätuhatta lapsiperhettä, joissa lapsi vuoroasuu vanhempiensa luona, saa toimeentulotukea. Harvassa perheessä kuitenkin on sovittu lapsen tapamissopimuksessa tapaamiskulujen jakamisesta, koska nämä pääsääntöisesti on sovittu lapsen elatussopimuksessa.