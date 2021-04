Kelirikkokausi jatkuu (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt poikkeuslupia valkoposkihanhien karkottamiseen viljelmiltä 23.4.2021 15:34:13 EEST | Tiedote

Poikkeuslupa valkoposkihanhien karkottamiseen on myönnetty 57 tilalle. Tilat, joille luvat on myönnetty sijaitsevat itäisellä Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Lisäksi voimassa on koko Suomessa 379 tilalle viime vuoden aikana myönnetyt poikkeusluvat. Hakemusalueet ovat hyvin laajoja - keväiset karkotustoimenpiteet ongelmallisia lintujen kevätmuuton ja pesintään valmistautumisen kannalta Lupia valkoposkihanhien ampumiseen on haettu erittäin suuria määriä. "Viime ja tänä vuonna haetuilla poikkeuslupahakemuksilla ammuttavaksi haettujen valkoposkihanhien määrä ylittää koko arktisen valkoposkihanhikannan koon", ylitarkastaja Matleena Louhisalmi Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertoo. Myönnetyillä luvilla sallittiin valkoposkihanhien pelotteeksi ampuminen muiden karkotustoimien tehostamiseksi syysmuuttokauden aikaan. Yhteensä nyt annetuilla päätöksillä luvitettiin ammuttavaksi syysmuuttokauden aikana hakijoiden tiloilla 2745 valkoposkihanhea. Syksyllä 2020 kertyneissä ensimmäisissä kokemuksi