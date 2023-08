Kellonummen hautausmaa voitti Green Flag Award -palkinnon 2023–2024

Suomessa on palkittu laadukkaasti ylläpidettyjä Green Flag Award -viheralueita jo useamman vuoden ajan. Lepaan näyttelyssä 17.8.2023 julkistettiin 19 Green Flag Award -tunnuksen voittanutta viheraluetta – osa jo ennestään tuttuja GFA-puistoja, mutta myös monta uutta viheraluetta.

Kansainvälinen Green Flag Award -tunnus myönnettiin 19 viheralueelle ympäri Suomea, mikä on Suomen GFA -historian suurin hakijamäärä. Green Flag Award on viheralueiden kunnossapidon ja hallinnoinnin laadun tunnistava palkintojärjestelmä, jota hallinnoi englantilainen Keep Britain Tidy -organisaatio, Suomessa Viherympäristöliitto ry.

Viime vuonna tunnuksen ensimmäistä kertaa voittanut Kellonummen hautausmaa säilytti tunnuksen vakuuttamalla tuomarit alueen hyvällä kunnossapidon tasolla ja siisteydellä sekä alueen monipuolisuudella. Tuomareihin teki vaikutuksen myös metsäpuutarhamainen rauhoittava tunnelma, monipuoliset kasvilajikokeilut ja hulevesien käyttö. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on hienosti otettu huomioon alueella.

Hakijoista seitsemän ensikertalaisia – haun uusineet viheralueet säilyttivät tunnuksen

Ensimmäistä kertaa GFA-tunnuksen voittivat Harju Campus Park Ravijoella, Finbyn Liikuntakeskus Paraisilla, Jokilaakson matkailupuutarha Lapualta, Oulun Hupisaarten kaupunginpuisto, Riihimäen Perhospuisto, Snellmaninpuisto Kuopiossa ja Mikkelipuisto Mikkelissä.



Green Flag Award -tunnuksen uusivat viime vuodelta Kellonummen hautausmaan lisäksi Lahden Pikku-Vesijärvenpuisto, Tampereen Hatanpään kartanonpuisto ja arboretum, Lepaan kampuspuisto, Mikkelin Naisvuori, Marketanpuisto ja Axxell Överbyn kampus Espoossa, Paraisten keskuspuisto sekä Kotkan viisi puistoa: Jokipuisto, Sapokan Vesipuisto, Fuksinpuisto, Sibeliuksenpuisto ja Katariinan Meripuisto.

Green Flag Award -voittajia on syytä onnitella

Green Flag Award on palkinnut puistoja Suomessa vuodesta 2016 lähtien, jolloin Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan kampuksen puistolle myönnettiin ensimmäinen GFA-tunnus. Laadukkaat GFA-kohteet huomioivat kokonaisvaltaisesti alueen käyttäjät, ympäristön sekä toimintastrategian. Suomen Green Flag Award -tunnuksen voittaneet viheralueet liittyvät yli 2 000 viheralueen kansainväliseen verkostoon 15 eri maassa, kuten Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Meksikossa, Turkissa, Belgiassa, Espanjassa ja Amerikassa.

Green Flag Award -palkintojärjestelmä on ainoa laatuaan koko maailmassa, jossa koulutettu tuomaristo arvioi viheralueen toimintaa sekä kirjallisesti hallinnointisuunnitelman avulla sekä kohdekäynneillä. Jokainen hakija vastaanottaa vuosittain kirjallisen ammattilaispalautteen, jossa arvioidaan viheralueen toimintoja 27 kohtaa sisältävän kriteeristön avulla. Kriteeristö vakiinnuttaa yleiset standardit laadukkaille viheralueille, jonka avulla voidaan esimerkiksi perustella ja kehittää alueiden vaatimaa rahoitusta sekä houkutella lisää käyttäjiä viheralueille.