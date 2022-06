Kemiallinen PET-kierrätys | Innovatiivinen arvoketju mahdollistaa tarrajätteen hyödyntämisen rakennuseristeiden raaka-aineena

UPM Raflatac Oy , Inosence Polyol Oy ja Finnfoam Oy ovat rakentaneet innovatiivisen resurssitehokkuutta parantavan yhteistyömallin. Siinä UPM Raflatacin asiakkailtaan keräämä, vaikeasti hyödynnettävä PET-muovinen prosessijäte jalostetaan Inosence Polyolin kehittämässä prosessissa polyoliksi.

Finnfoam hyödyntää polyolin edelleen tuotannossaan polyisosyanuraatti- eli FF-PIR-eristeiden toisena pääraaka-aineena. Finnfoam on keväästä lähtien siirtynyt lisäämään kierrätetyn polyolin osuutta FF-PIR-eristeiden valmistuksessa ja syksyyn mennessä neitseellinen muoviraaka-aine on kokonaisuudessaan korvattu kierrätetyllä.

Kaikkiaan PET-muovia, kuten juomapulloja, kierrätetään Euroopan tasollakin jo kohtuullisen tehokkaasti. Suomessa esimerkiksi PET-juomapullot kiertävät jo yli 90-prosenttisesti. Kotimaisen yritystroikan kehittämä menetelmä pureutuu nyt siis nimenomaan vaikeasti kierrätettäviin PET-jätteisiin, joita ei mekaanisilla menetelmillä olla pystytty aiemmin kierrättämään. Kierrätysprosessissa materiaalin jalostusarvoa on onnistuttu jopa nostamaan.

Monikerroskalvojen kierrätys haastavaa

Tarraetikettien taustamateriaaleista noin 80 prosenttia tehdään paperista ja niiden kierrätykseen on vakiintuneet prosessit. Haasteita on tuottanut loput 20 prosenttia, jotka ovat tähän asti muodostaneet ison jätevirran.

Tämä viidennes tarraetikettien taustamateriaaleista on PET-pohjaisia kalvoja, jossa muovin päälle on sivelty äärimmäisen ohut kerros silikonia. Silikoni muodostaa etiketin liimapuolelle liukkaan vastapinnan, josta etiketin saa irrotettua tasaisesti. Näiden jakeiden erottelu on vaikeaa, ja siksi nämä PET-muoviset taustakalvot ovat aiemmin päätyneet polttoon.

”PET-kierrätysmuovista valmistetaan usein kertakäyttöisiä tai lyhytikäisiä tuotteita. Meidän ratkaisussamme kierrätysraaka-aineesta valmistetaan eriste eli kestotuote, joka sitoo hiiltä käytössä vuosikymmeniksi. Arvoketjumme täyttää kriittisenkin tarkastelun ja tässä ohessa olemme saaneet tarraetikettiteollisuudesta piirun verran kestävämmän”, toteaa UPM Raflatacin RafCycleTM -kierrätyspalvelun liiketoiminnasta vastaava Juha Virmavirta.

UPM Raflatac kerää PET-pohjaista tarrakalvoa takaisin asiakkailtaan, ja tästä Inosence Polyol hyödyntää siis osan polyolin valmistukseen. UPM Raflatacin keräämä, PET-tarrakalvoista koostuva materiaalivirta takaa polyolin valmistukseen laadultaan ja määrältään tasaisen raaka-aineen saannin.

Kuin salaattia kierrättäisi

PET-muovi tuo tarraetikettien taustamateriaalien suurinopeuksisessa valmistusprosessissa vaadittavaa vetolujuutta. Sen ansiosta tausta saadaan myös hyvin ohueksi: sen paksuus on noin 20 – 30 mikronia eli millin miljoonasosaa.

Ohuus on valmistuksessa oleellista: mitä ohuempaa materiaali on, sitä enemmän sitä mahtuu rullaan ja sitä harvemmin niitä täytyy vaihtaa. Materiaalin äärimmäinen ohuus tekee sen kuitenkin kierrätysprosessissa vaikeasti käsiteltäväksi.

”Kun PET-taustanauha prosessin alussa murskataan, siitä tulee kevyttä ”muovisalaattia”, jota on hankala prosessoida. Annosteluprosessin kehitys vei kaksi vuotta”, kuvailee Inosence Polyolin operatiivinen johtaja Sami Häkkinen.

Silikoni suodatetaan nestemäisestä muovista

Ohuen PET-silpun käsittelyn lisäksi taklattava haaste on ollut silikonin erottaminen PET-muovista, mikä ei onnistu mekaanisin menetelmin. Inosencen prosessi perustuukin glykolyysi-menetelmään, jossa kierrätettävä PET-muovi silikoneineen sulatetaan korkeassa lämpötilassa juoksevaan muotoon.

Erilaisten tislaus- ja prosessointivaiheiden jälkeen PET-muovi muuttuu nestemäiseksi muoviraaka-aineeksi eli polyoliksi. Koska polyolilla ja silikonilla on selvä tiheysero, saadaan ne eriteltyä ja suodatettua prosessissa toisistaan.

”Prosessin suodatus ylipäätään on äärimmäisen tarkka. Hienojakoiset epäpuhtaudet suodattuvat pois jopa yhden mikronin tarkkuudella”, Häkkinen kertoo.

Inosence Polyolin tuotantolaitos sijaitsee Salossa, noin kilometrin päässä Finnfoamin tehdasalueelta. Sen tekninen tuotantokapasiteetti on jopa 10 000 tonnia polyolia vuodessa.

Polyolista paloturvallisia ja tehokkaita lämmöneristeitä

Finnfoam valmistaa Salossa suosittuja FF-PIR-eristeitä, jotka ovat eristävyydeltään tehokkaimpia lämmöneristeitä. Polyoli on siis MDI:n eli isosyanaatin ohella FF-PIR-eristeiden toinen pääraaka-aine.

”Ratkaisumme on hieno esimerkki kemiallisen kierrätyksen mahdollisuuksista. Se mahdollistaa monien vaikeasti eroteltavien materiaalien erottelun ja uudelleen kierrättämisen. Uudet taloudelliset ja ekologiset kierrätysmenetelmät tulevat muokkaamaan myös lainsäädäntöä siihen suuntaan, että kierrätysvelvollisuus kasvaa entisestään ja jätteiden poltto vähenee, joka on luonnollisesti erittäin hyvä asia”, sanoo Finnfoamin toimitusjohtaja Henri Nieminen.

Vuosikymmeniä kierrätykseen ja kiertotalousratkaisuihin panostanut Finnfoam rakentaa parhaillaan Saloon myös polystyreenin kemiallista kierrätyslaitosta.

”Oma näkemykseni on ollut jo vuosikymmenet, että ei ole jätettä, on vain raaka-aineita. Täytyy aina vain keksiä, miten ne voidaan hyödyntää”, kiteyttää Nieminen.

Lisätietoja:

Juha Virmavirta, johtaja, RafCycle-kierrätyspalvelu, UPM Raflatac, puh, +358 40 504 7899

Henri Nieminen, toimitusjohtaja Finnfoam, puh. +358 400 636 992

Sami Häkkinen, operatiivinen johtaja, Inosence Polyol Oy, puh. +358 400 733 475

UPM Raflatac on innovatiivisten, fiksujen ja kestävän kehityksen mukaisten tarramateriaalien ja palveluiden edelläkävijä. Tarjoamme korkealaatuisia tarramateriaaleja brändäys- ja mainosetiketöintiin, informaatioetiketöintiin sekä funktionaaliseen etiketöintiin. Meillä on maailmanlaajuinen tehdas-, jakeluterminaali- ja myyntiyhtiöverkosto. Työllistämme noin 3 000 työntekijää ja liikevaihtomme vuonna 2021 oli 1,7 miljardia euroa. UPM Raflatac on osa UPM-konsernia. Kehitämme tulevaisuuden innovatiivisia, kestäviä ja fiksuja tarraratkaisuja vaihtoehtona fossiilisista raaka-aineista valmistetuille tuotteille. Katso lisää osoitteesta www.upmraflatac.com.

Inosence Polyol Oy on 2016 perustettu suomalais-hollantilainen kemian teknologian yhtiö. Vuodesta 2019 lähtien Inosence on valmistanut kierrätettävään PET-muoviin perustuvaa polyesteripolyolia ja etyleeniglykolia Salon tehtaalla. Inosence on kehittänyt omat polyesteripolyolit ja uniikin valmistusprosessin mukaan lukien suuren tarkkuuden suodatusjärjestelmän joka mahdollistaa todella puhtaan lopputuotteen.

Inosencella on vahva tietotaito polyuretaanisovelluksista ja yksi vahvuuksista onkin mahdollisuus tehdä räätälöityjä polyoliratkaisuja polyuretaanin loppukäyttäjille.