Kemian alan kesätyöpaikat 2023 ovat haussa nyt – tule mukaan kesätyölaskuriin ilmoittamalla yrityksesi työpaikat ja hyödynnä positiivinen näkyvyys

Kemianteollisuuden yritykset ovat jo alkaneet hakea kesätyöntekijöitä. Kilpailu on kovaa, koska kaikki yritykset ja toimialat tavoittelevat nuoria ja monin paikoin koetaan jo työvoimapulaa.

- Kustannukset, inflaatio ja korkotaso ovat voimakkaassa nousussa ja energiasta on pulaa. Epävakaina aikoina on rohkaisevaa, että kemian alan yritykset työllistävät tänäkin kesänä tuhansia nuoria, sanoo Kemianteollisuus ry:n osaamisen ja vetovoiman asiantuntija Hanna Hyyryläinen.

Kemianteollisuus ry on jo useana vuotena ylläpitänyt kesätyölaskuria. Siihen yritykset ilmoittavat kesätöihin rekrytoitaviensa määrät. Jatkuvasti päivitettävää kesätyölaskuria hyödynnetään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja kehitetään näin koko alan ja yritysten vetovoimaa. Kesätyölaskuriin lisätään yrityksiä niiden ilmoittaessa kesätyömääränsä, mutta yksittäisten yritysten lukuja ei eritellä.

- Kesätyölaskuri on ollut jo nyt hyvin suosittu, mutta haluamme innostaa vielä useampaa jäsenyritystämme tulemaan mukaan ja ilmoittamaan avoimista kesätyöpaikoista laskuriin. Näin me saamme tietoa todellisesta kesätyötilanteesta, ja mukaan tuleva yritys saa näkyvyyttä. Tilanne on win win: yritykset rekrytoivat nuoria, joille avautuu mahdollisuus merkitykselliseen työhön. Moni kesätyöntekijä on sittemmin jäänyt alalle koko työikänsä ajaksi, sanoo Hanna Hyyryläinen.

Kemian kesätyölaskuri keräsi kesällä 2022 yhteensä 2377 kesätyöpaikkaa.

- Tänä vuonna asetamme riman korkeammalle. Kesätyölaskuriin osallistuminen on hyvin helppoa lähettämällä yrityksen tarkka kesätyöluku tai arvio luvusta sähköpostiin kesatyo@kemianteollisuus.fi. Sen jälkeen kokonaisluku päivitetään ja yritys lisätään listalle. Sosiaalisessa mediassa käytämme yritysten sometilejä ja hashtageja #kesäkemiassa ja #maailmaamuuttaviatöitä. Kesätyölaskuriin ilmoittautuvat yritykset pääsevät tähän positiiviseen näkyvyyteen mukaan ja voivat hyödyntää sitä omassa viestinnässään.

Kemianteollisuus ry julkaisee Maailmaa muuttavia töitä -sivustollaan yritysten kesätyöntekijöiden blogeja. Samalla kun yritys ilmoittaa kesätyölukunsa, voi ilmoittaa halukkuutensa varata paikka kesätyöblogille. Kesätyöblogit ovat joka vuosi luetuimpia kirjoituksiamme, ja yritykset voivat luonnollisesti hyödyntää niitä myös omassa viestinnässään.

