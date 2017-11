Kemianteollisuuden hallitus hyväksyi TEAMin kanssa saavutetut neuvottelutulokset

Kemianteollisuus ry:n hallitus on hyväksynyt TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton kanssa 30.10.2017 saavutetut neuvottelutulokset peruskemian-, muovi- ja tuoteteollisuuden sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksista.

Sopimukset koskevat yli 12 000 kemianteollisuuden työntekijää, ja niiden voimaantulo edellyttää vielä TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton hallinnon hyväksyntää.

Lisätiedot

Kemianteollisuus ry

Jyrki Hollmén, johtaja, Työelämä, puh. 040 746 3687, jyrki.hollmen@kemianteollisuus.fi

