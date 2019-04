Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto nosti esille vahvaa tavoitteellisuutta, uusia avauksia ja nuorten turvallisuusosaamista

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinnolla palkittiin 16.4.2019 Nalco Finland Manufacturing Oy, Kraton Chemical Oy sekä Neste Oyj. Oppilaitoksista palkittiin Centria-ammattikorkeakoulun Kemiantekniikka. Kunniamaininnan saivat Borealis Polymers Oy ja Nokian Renkaat Oyj.

Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry,

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, Opetushallitus

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto kannustaa kemianteollisuuden yrityksiä ja oppilaitoksia turvallisuustyön kehittämiseen. Oppilaitossarja nostaa esille oppilaitosten roolia nuorten turvallisuusajattelun ja -osaamisen kehittämisessä.

Pienten yritysten sarjan voitti Nalco Finland Manufacturing Oy. Yrityksessä koko henkilöstö on vahvasti mukana turvallisuustyössä. Turvallisuusosaamista vahvistetaan mittavalla koulutuksella ja havainnot kattavat myös turvallisen käyttäytymisen. Yrityksen toiminta ja sen tulokset osoittavat, että myös pienessä yrityksessä vahva kehittäminen on mahdollista.

Keskisuurten yritysten sarjan voittaja on Kraton Chemical Oy. Yrityksessä on tehty viimeisen neljän vuoden aikana turvallisuusharppaus koko henkilöstön voimin. Turvallisuustyössä tehdään koko ajan myös uusia avauksia ja vahvaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yritys on muun muassa mukana Yrityskylässä, jossa pienoistehtaalla tuodaan turvallisuusajattelua esille jo kouluikäisille.

Suurten yritysten sarjan voittaja Neste Oyj käynnisti vuonna 2015 koko yhtiön kattavan, laaja-alaisen turvallisuuden kehityshankkeen Way Forward to Safety. Hankkeen neljän osa-alueen avulla kehitettiin turvallisuuskulttuuria, johtamisjärjestelmää, urakoitsijahallintaa ja prosessiturvallisuutta. Kaikki nesteeläiset olivat hankkeen toteuttamisessa vahvasti mukana – antoivat esimerkiksi tiimeissä turvallisuuslupauksensa ja kehittivät osaamistaan. Tuloksena oli mittavia parannuksia turvallisuuden tasossa. Hanke johti uuteen jatkuvan parantamisen johtamismalliin vuoden 2019 alusta.

Oppilaitossarjassa palkittiin Centria-ammattikorkeakoulun prosessi- ja materiaalitekniikan, kemiantekniikan koulutusohjelma. Oppilaitoksen toteuttamassa TalenttiTehdas-opintokokonaisuudessa yhtenä teemana oli turvallisuus. Opiskelijat tekivät osion huipennukseksi perehdyttämisvideoita yritysten kohteista ja osallistuivat monialaiseen onnettomuussimulaatioon. Toteutus tapahtui vahvassa yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa ja työelämänoloisilla toimintatavoilla.

Palkintoraati jakoi myös kunniamainintoja. Borealis Polymers Oy on ottanut käyttöön sosiaalipsykologian uudeksi lähestymistavaksi turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Nokian Renkaat Oyj taas on tehnyt ennätyksellisen turvallisuusloikan viimeisen kahden vuoden kuluessa.

Oppilaitossarjassa raati haluaa vielä nostaa esille erityismaininnan ansainnutta oppilaitosta: Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu, Helsingin yliopiston kemian osasto ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Nämä kaikki ovat kehittäneet kemikaali- ja laboratorioturvallisuuteen uusia opintokokonaisuuksia ja -materiaaleja, joista on laajasti hyötyä myös muille toimijoille.

- Palkintoraadin työ oli suorastaan riemastuttavaa. Hakemukset osoittivat vahvaa paneutumista kokonaisvaltaiseen turvallisuuden kehittämiseen. Samalla sekä yritykset että oppilaitokset olivat tehneet aivan uusia avauksia, joista on hyötyä laajemminkin turvallisuuden kehittämisessä. Erityisesti kannustamme kilpailussa esille tulleiden hyvien käytäntöjen jakamiseen ja hyödyntämiseen, kertaa raadin ajatuksia kilpailun koordinaattori Merja Vuori, Kemianteollisuus ry.

Palkinnot jaettiin 16.4.2019 Kemiat kohtaavat -tilaisuudessa Helsingissä. Palkinto on aiemmin jaettu kolme kertaa – vuosina 2010, 2014 ja 2017. Oppilaitossarja oli nyt mukana kilpailussa toista kertaa. Kilpailu järjestetään yhteistyössä: Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Tänä vuonna mukana raadissa oli ensi kertaa myös Opetushallitus. Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto on osa Responsible Care – vastuullisuusohjelmaa ja Turvallisuuskumppani -yhteistyötä.

Lisätiedot:

Nalco Finland Manufacturing Oy, Karin Vuojärvi, 040 7549397, kvuojarvi@ecolab.com

Kraton Chemical Oy, Elisa Tuhkanen, 040 3413358, elisa.tuhkanen@kraton.com

Neste Oyj, Simo Kolehmainen, 050 4583164, simo.kolehmainen@neste.com

Centria-ammattikorkeakoulu, Niina Grönqvist, 040 7040848, niina.gronqvist@centria.fi

Borealis Polymers Oy, Tarja Olander, 050 379 4068, tarja.olander@borealisgroup.com

Nokian Renkaat Oyj, 010 4017681, matti.luoto@nokiantyres.com

Palkintoraati:

Kemianteollisuus ry, johtava asiantuntija Merja Vuori, puh. 040 730 1932, merja.vuori@kemianteollisuus.fi ja asiantuntija Anni Siltanen, puh. 044 562 5991, anni.siltanen@kemianteollisuus.fi

Teollisuusliitto ry, työympäristöasiantuntija Jenni Uljas, puh. 044 568 2658, jenni.uljas@teollisuusliitto.fi

Ammattiliitto Pro ry, sopimusalavastaava Taru Reinikainen, puh. 050 5814371, taru.reinikainen@proliitto.fi

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, kemian vastuullinen asiamies Mia Adolfsson, puh. 040 574 6668, mia.adofsson@ytn.fi

Opetushallitus, yli-insinööri Arto Pekkala, puh. 029 533 1166, arto.pekkala@oph.fi

Youtube-video palkituista:

https://www.youtube.com/watch?v=SskfMuBYai0