Kemianteollisuuden vaaliteemat − Tavoitteena hyvinvoiva Suomi!

Kemianteollisuus haluaa herätellä keskustelua Suomen vetovoimaisuudesta ja teollisuuspolitiikasta. Uskomme, että paremmalla sääntelyllä ja yhteistyöllä; fiksulla, innovatiivisella ja kestävällä teollisuuspolitiikalla voimme luoda Suomeen lisää hyvinvointia ja olla mukana ratkaisemassa globaalia ilmastohaastetta.

Kemianteollisuus on 12 miljardin euron vuosiviennillä Suomen suurimpia vientialoja. Yksi kemianteollisuuden työpaikka luo lähes kaksi muille aloille. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

"Kemianteollisuus on globaalisti kasvava ala, jolla on ratkaiseva rooli monissa isoissa haasteissa, kuten ilmastonmuutos, ikääntyminen ja kestävä luonnonvarojen käyttö. Kansainvälisillä pelikentillä tarvitsemme sekä uusiutumista että kustannuskilpailukykyä. Suomen kannalta olennaista on se, minne uudet investoinnit syntyvät ja millaisen siivun saamme kasvusta", sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

Kemianteollisuuden pääteemat

Olemme avanneet kotisivuillemme Hyvinvoiva Suomi -kokonaisuuden, josta löydät vaaliteemojen tarkemman sisällön ja aineistot.

