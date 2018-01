Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja vaihtuu

Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä on ilmoittanut luopuvansa tehtävästään syksyyn 2018 mennessä. Kemianteollisuus ry:n hallitus on käynnistänyt rekrytointiprosessin uuden toimitusjohtajan nimittämiseksi.

”Suomen kemianteollisuus on nopeasti kehittyvä teollisuudenala, joka tarvitsee vahvaa edunvalvontaa jatkuvasti muuttuvassa kansallisessa ja eurooppalaisessa ympäristössä,” toteaa Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Jari Rosendal. ”Rekrytointiprosessimme käynnistyy välittömästi, sillä tarvitsemme osaavan edunvalvonnan ammattilaisen jatkamaan Timon yhdeksän vuoden ajan tekemää erinomaista työtä kemianteollisuudelle tärkeiden asioiden eteenpäin viemisessä”, Jari Rosendal jatkaa.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen liikevaihto on noin 20 miljardia euroa vuodessa ja sen osuus tavaraviennistä sekä teollisuuden tuotannosta on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta kemianteollisuus työllistää lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Helsingissä toimivalla Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä. Kemianteollisuus ry palkittiin keväällä 2017 Suomen innostavimpana työpaikkana alle 100 henkilön organisaatioiden sarjassa.