Kempowerin latausratkaisuille Design from Finland ja Avainlippu osoituksena vahvasta muotoiluosaamisesta ja tuotannon läpinäkyvyydestä

Kempower suunnittelee ja valmistaa kaikki tuotteet ja ohjelmistot Lahdessa. Kempowerin tuotteiden kotimaisuusaste on yli 90 prosenttia, sillä yhtiö hankkii myös suurimman osan materiaaleista ja komponenteista paikallisesti.

Kempowerin sähköajoneuvojen latausratkaisuille on myönnetty Design from Finland -merkki ja Avainlippu.

“Kempowerin DC-pikalatausratkaisujen suunnittelun lähtökohtana on aina asiakaskokemus. Oli kyseessä tekniikka tai pilvipalvelu, meidän muotoilumme tavoitteena on tuottaa arvoa asiakkaillemme ja loppukäyttäjille”, Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki toteaa.

Design from Finland -merkki myönnetään tuotteelle, tuoteryhmälle tai palvelulle, joka kuvastaa vahvasti suomalaista muotoiluosaamista. Avainlippu-merkki on toiminut suomalaisen tuotteen ja palvelun symbolina jo 50 vuoden ajan.

Tomi Ristimäki on iloinen tunnustuksista: “Investoimme paljon omaan tuotesuunnitteluun ja teemme rohkeita ratkaisuja sähköajoneuvojen pikalatausteknologian eteenpäin viemiseksi. Aiomme jatkaa samaan malliin yhdessä asiakkaidemme kanssa.”

”Kempowerin asiakkaat arvostavat suomalaisuutta, luotettavuutta, laatua ja vastuullisuutta. Avainlippu kuvastaa kaikkia näitä asioita. Meille on kunnia-asia saada viedä Avainlippua ja Design from Finland -merkkiä maailmalle." Ristimäki lisää.



S-Series-pikalatausjärjestelmä mahdollistaa usean sähköauton samanaikaisen latauksen, sillä järjestelmä jakaa tehoa dynaamisesti eri latauspaikkojen välillä.



Järjestelmän skaalautuvuus ja modulaarisuus antaa mahdollisuuden räätälöidä pikalatausasemat asiakkaan toiveiden ja kohteen ominaisuuksien perusteella. Kempower on myös kiinnittänyt paljon huomiota ohjelmiston suunnitteluun, latauskaapelin käsiteltävyyteen, latauksen käyttökokemukseen ja jopa siihen, miten sähköautoilijat näkevät laturit pimeässä.



“Kempower on hieno esimerkki siitä, miten oma paikallinen tuotanto ja huippuluokan muotoilu luo arvoa ja kilpailuetua. Olemme iloisia nähdessämme Avainlippu ja Design from Finland -merkit edustettuna kasvavalla kansainvälisellä latausmarkkinalla,” sanoo markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen Työn liitosta.



“Design from Finland -merkkiä kantavat tuotteet ja palvelut on muotoiltu Suomessa ammattimaisesti, vastuullisesti ja käyttäjälähtöisesti. Design from Finland -merkkiyritykset viestivät avoimesti tuotantoketjunsa rakenteesta ja valmistusmaasta,” Ollikka lisää.

Lisätietoja antavat:

Tomi Ristimäki, toimitusjohtaja, Kempower Oy, tomi.ristimaki@kempower.com, 044 289 9815

Niina Ollikka, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773