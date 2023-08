Kempowerista The Arctic Race of Norway -pyöräilykilpailun virallinen laturitoimittaja – tarjoaa pikalatausinfran kilpailun 129 sähköiselle huoltoautolle

Kempower on valittu tämän vuoden The Arctic Race of Norway -pyöräilykilpailun viralliseksi latausinfran toimittajaksi. Vuosittain järjestettävä kilpailu käydään tänä vuonna Pohjois-Norjan vuoristoisessa maastossa.

NORJA - Kempower ja pyöräilykilpailu The Arctic Race of Norway ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä Kempowerista tulee tapahtuman virallinen sähköautojen pikalatureiden toimittaja. Vuosittain järjestettävä kilpailu käydään tänä vuonna Pohjois-Norjassa 17.–20. elokuuta 2023. Kumppanuus mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön päästöttömän tapahtuman järjestämiseksi.

The Arctic Race of Norway testaa maailman parhaiden pyöräilijöiden kestävyyttä, kun he kokoontuvat yhteen kilpailemaan Pohjois-Norjan vuoristoisessa maastossa. Kilpailun järjestää Arctic Sport ja Amaury Sport Organisation, joka järjestää myös muita kansainvälisiä huippu-urheilutapahtumia, kuten Tour de Francen. The Arctic Race of Norway korostaa vahvasti vastuullisuutta, ja se on yksi ensimmäisistä pyöräilykilpailuista, jonka järjestämiseen käytetään pääasiassa sähköautoja.

Tänä vuonna tapahtumassa on yhteensä 129 autonvalmistaja Xpengin sähköautoa tukemassa pyöräilijöitä ja kilpailun järjestäjiä. Kempower toimittaa 18 Kempower Movable Charger -pikalaturia pyöräilijöiden ja henkilökunnan sähköautojen latausta varten.

“Olemme iloisia kumppanuudesta The Arctic Race of Norway -tapahtuman kanssa. Olemme tukeneet kilpailua latausratkaisuillamme kahden vuoden ajan , ja tämä kumppanuus on luonnollinen askel vahvistamaan yhteistyötämme kohti päästötöntä urheilutapahtumaa. Kempower Movable Charger -latureiden avulla osoitamme käytännössä, että tapahtuman päästöjen vähentäminen on mahdollista jopa Pohjois-Norjan vuoristoisessa maastossa. Toivomme myös laajentavamme yhteistyötämme Arctic Sportin ja The Arctic Race of Norwayn kanssa tulevaisuudessa”, sanoo Kempowerin viestintäjohtaja Paula Savonen.

“Kempower on ollut luotettava latausratkaisutoimittaja kahdessa edellisessä kilpailussa. Arvostamme Kempowerin tiimin sitoutuneisuutta, mikä on mahdollistanut väliaikaisen latausinfran sekä sujuvan urheilutapahtuman osallistujille ja henkilökunnalle. Tämän kumppanuuden tarjoaminen Kempowerille tuntui luontevalta askeleelta”, sanoo Arctic Sportin Knut-Eirik Dybdal.

Arctic Race of Norway 2023 reitti:

Vaihe 1: Kautokeino > Alta 171 km

Vaihe 2: Alta > Hammerfest 153,4 km

Vaihe 3: Hammerfest > Havøysund summit 167 km

Vaihe 4: Kvalsund > Nordkapp 171 km

Lisätietoa tapahtumasta: https://www.arctic-race-of-norway.com/en/

Lisätietoa:

Kempower, media

Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower

paula.savonen@kempower.com

Puh. +358 400 343 851

Kempower lyhyesti:

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä ja maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland – markkinapaikalla. www.kempower.com