Kenen kulttuuriperintö -seminaari tuo kulttuuriperinnön merkityskamppailun näkyväksi 

Museokenttä vaihtoehtoisia faktoja ja pseudotiedettä taklaamassa – Museoalan Teemapäivien keynote-puhujana Ruotsin akatemian jäsen, kirjailija Åsa Wikforss 16.9.2021 14:03:34 EEST | Tiedote

Kuka on salannut Suomen muinaishistorian? Mitä tekemistä tiedolla ja totuudella on demokratian kanssa? Tämänvuotisilla Museoalan Teemapäivillä 8.11.2021 käsitellään tietoon liittyviä kysymyksiä. Mihin tutkittua tietoa tarvitaan ja kenen ääni kuuluu? Millaista sijaa vaihtoehtoiset faktat ja salaliittoteoriat saavat? Museovirasto järjestää Museoalan Teemapäivät nyt kahdeksatta kertaa. Kaikille avoin tapahtuma järjestetään tänä vuonna virtuaalisena ja se on maksuton.