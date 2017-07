Kenestä vuoden 2017 Unikeko

Sisustajan unelmia design Jukka Rintala 7.7.2017 08:00 | Kutsu

Jukka Rintalan Naantalin kesänäyttely Kesän kimallus on tulvillaan silmäniloa, kauneutta ja ideoita sisustajille. Rintala tunnetaan parhaiten muotitaiteilijana, mutta hän on yhtä hyvin kuvataiteilija, akvarellisti, muotipiirrosten tekijä ja tekstiilitaiteilija. Luonto on hänelle suuri inspiraation lähde. Luonto heijastuu hänen tauluissaan ja tekstiileissään herkissä viivoissa, kun taas hänen vahva viivansa tulee usein esiin elämää ja ihmisiä esittävissä tauluissa.