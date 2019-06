Kennelliiton leiriltä nuoret saavat vahvistusta vastuulliseen koiran omistamiseen

Kesä on leirien ja koiraharrastuslajien sesonkiaikaa. Suomen Kennelliiton nuorten kesäleiri Laumassa 2019 tuo juhannuksen jälkeisellä viikolla Lapuan Wanhaan Karhumäkeen 45 iältään 12–17 -vuotiasta nuorta koirineen. Leirin osallistujat saavat koulutusta eri lajeissa. Koiran kanssa harrastaminen vahvistaa hyvää suhdetta koiran ja omistajan välillä.

Kesäkuun 24.–28. päivänä järjestettävän Kennelliiton nuorten kesäleirin ohjelmassa on vahvasti edustettuna erilaisten koiraharrastuslajien kokeilu. Nuoret koirakot saavat oppia sekä perinteisemmistä että uudemmista koiraharrastuslajeista – esimerkiksi agilitysta, tottelevaisuuskoulutuksesta, noseworkista eli hajutyöskentelystä, junior handler -toiminnasta sekä esineen etsinnästä.



Lajikavalkadin lisäksi leirillä tutustutaan rauniokoirien työskentelyyn – ja tietysti pidetään hauskaa muiden muassa leikkimielisten olympialaisten hengessä. Jo 29. kertaa järjestettävän Kennelliiton nuorten leirin kokonaisuudesta vastaa Kennelliiton nuorisotoimikunta, jonka jäsenistä monet ovat siviilissä nuorisotyön ammattilaisia.



– Leirien vetämisessä kaikkein hienointa on nähdä yhteisen tekemisen tuottamaa iloa. Tärkeintä ei ole se miten hyvä olet jossakin lajissa, vaan erilaisten asioiden kokeilu ja harjoitteleminen. Myönteinen palaute, toisten kannustaminen ja uusien asioiden oppiminen tuottavat iloa ja onnistumisen kokemuksia. On myös upeaa nähdä, miten hyvin nuoret osaavat olla koiriensa kanssa, kertoo Kennelliiton nuorisotoimikunnan jäsen, leiripäällikkö Katri Schadewitz.

Yhteinen harrastus tukee molempien hyvinvointia

Suomen Kennelliiton hallinnoimia koiraharrastuslajeja on yli 70 ja niiden joukosta jokainen löytää taatusti omansa. Koiran kanssa harrastaminen tarjoaa koiralle mahdollisuuden toteuttaa sen hyvinvoinnille olennaista laji- ja rotutyypillistä käyttäytymistä.

Lisäksi yhteinen harrastus luo ihmisen ja koiran välille vahvan molemminpuolisen luottamuksen ja kunnioituksen siteen. Koiraharrastus edistääkin monessa mielessä vastuullista koiranomistamista.

Lajista riippuen koiraharrastuksen avulla voi paitsi huolehtia monipuolisesti niin koiran kuin ihmisen fyysisestä kunnosta, myös päästä osaksi usein elinikäisiä ystäviä tuovaan tiiviiseen yhteisöön.

– Leirimme ohjaajista ja kouluttajista monet ovat itse olleet Kennelliiton kesäleirillä nuorempana. Heille leirit ovat edelleenkin kesän kohokohta, Schadewitz hymyilee.