Kennelliiton sidosryhmätutkimuksen haastateltavista 97 % luottaa liittoon koiratiedon lähteenä

Suomen Kennelliiton Taloustutkimus Oy:llä toteuttaman sidosryhmätutkimuksen tuloksista selviää, että Kennelliitto koetaan erittäin luotettavaksi koira-alan asiantuntijaksi. Seitsemän kymmenestä vastaajasta on sitä mieltä, että Kennelliitto sopisi hyvin Suomen virallisen koirarekisterin pitäjäksi. Jäsenkyselyn vastaajista samoin ajattelee 80 prosenttia.

Sidosryhmätutkimuksessa selvitettiin Suomen Kennelliiton imagoa sekä eri tahojen mielipiteitä liitosta ja sen toiminnasta. Puhelinhaastatteluna toteutettuun tutkimukseen vastasi 100 Kennelliiton sidosryhmiä edustavaa henkilöä 17.4.–18.5.

Kuusi kymmenestä haastateltavasta kertoi olevansa ensisijaisesti yhteydessä Kennelliittoon, kun he haluavat tietoa koiriin ja koiran omistamiseen liittyvistä asioista. Näiden asioiden tietolähteenä Kennelliittoon luottaa erittäin paljon 65 prosenttia ja jonkin verran 32 prosenttia haastatelluista eli kaikkiaan 97 prosenttia kokee luottavansa liittoon.

Sidosryhmien luottamus Kennelliittoon tuli esille myös muiden kysymysten vastauksissa. Haastateltavista 81 prosenttia poimi listasta adjektiivin 'luotettava' kuvaamaan Kennelliittoa. Lisäksi 16 prosenttia nosti luotettavuuden esille vastauksena avoimeen kysymykseen ”Mitä asioita tulee mieleen nimestä Kennelliitto?”

– Kyselytutkimuksissa on melko harvinaista, että sana ’luotettava’ nousee näin selvästi esiin spontaaneissa vastauksissa, joissa ei ole valmiita imagovaihtoehtoja. Tämä kertoo siitä, että Kennelliitolla on omalla alallaan erittäin vahva asiantuntija-asema. Kennelliitto on Suomessa se toimija, johon useimmiten otetaan yhteyttä, kun tarvitaan tietoa ja näkemystä koiriin liittyvistä asioista, kommentoi Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja Juho Rahkonen.

Jäsentutkimuksen vastaajien tavoin Kennelliitto mielletään myös sidosryhmien parissa etenkin asiantuntevaksi, jonka mainitsi 86 prosenttia haastateltavista. Kennelliittoa kuvaaviksi adjektiiveiksi valittiin useimmin myös uskottava (80 %) ja kansainvälinen (78 %).

Kennelliiton nähdään sopivan hyvin virallisen koirarekisterin pitäjäksi

Suomen Kennelliiton strategiakauden 2017–2021 yksi painopistealueista on rekisteröity koira. Kuten Kennelliiton lausunnossa eläinten hyvinvointilain luonnoksesta tuodaan esille, kaikkien koirien rekisteröinti ja tunnistusmerkintä edistäisivät koirien hyvinvointia hyvin laaja-alaisesti ja lisäisivät turvallisuutta. Tilastokeskuksen arvioimasta lähes 700 000 Suomessa elävästä koirasta Kennelliiton koirarekisterissä on toukuussa tehdyn laskelman mukaan noin 530 000.

Sidosryhmätutkimuksen vastaajista 68 prosenttia on sitä mieltä, että Kennelliitto sopii hyvin Suomen ainoaksi viranomaisen hyväksymäksi koirarekisterin pitäjäksi. Neutraalisti asiaan suhtautui joka kymmenes samoin kuin kielteisesti. Huhti-toukokuussa toteutetun jäsenkyselyn 4799 vastaajasta Kennelliittoa kannatti viralliseksi rekisterinpitäjäksi 80 prosenttia.

Sidosryhmien parissa tunnettiin myös muu liiton toiminta hyvin ja yli puolet vastaajista kokee, että Kennelliitto edistää erittäin tai melko hyvin kaikkia tutkittuja toiminnan osa-alueita. Lähes yhdeksän kymmenestä haastatellusta näki yleisen koiratietouden edistämisen sopivan kuvaamaan Kennelliittoa erittäin tai melko hyvin.

Muita yleisimmin sopivaksi koettuja tehtäviä olivat koiraharrastuksen monimuotoisuuden edistäminen (81 %), yleisen tietämyksen lisääminen koiranjalostuksesta (81%) ja yhteistyön rakentaminen koira-alan toimijoiden kesken (69 %).



– Nyt tehdyt jäsen- ja sidosryhmätutkimukset vahvistavat Kennelliiton asemaa luotettavana asiantuntijaorganisaationa. Kennelliiton puoleen käännytään erityisesti silloin, kun haetaan toimijaa, joka elää ja hengittää arkea faktojen ja osaamisen pohjalta. Tämä on Kennelliitolle luonteva lähtökohta tukea koiraharrastusta, jolla on aiempien tutkimustemme mukaan positiivisia terveysvaikutuksia sekä koiralle, ihmiselle että yhteiselle hyvälle elämälle, näkee Kennelliiton tulevaisuustoimikunnan puheenjohtaja, hallituksen jäsen Risto Ojanperä.