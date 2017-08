Kennelliitto etsii jälleen Sankarikoiria

8.8.2017 15:44 | Suomen Kennelliitto ry

Kennelliitto myöntää vuosittain Sankarikoiran arvonimiä koirille, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut. Koira voi myös saada Kennelliiton kunniamaininnan muista sankariteoista. Sankarikoiran arvonimeä voi hakea lähettämällä anomuksen Kennelliitolle. Anomuksen tulee olla perillä 3.9. mennessä.

Sankarikoiran arvonimiä on myönnetty vuodesta 1997 lähtien. Eniten Sankarikoiran arvoja myönnettiin viime vuonna koirille, jotka pelastivat ihmisiä tulipalolta. Koirat myös pelastivat ihmishenkiä varoittamalla ajoissa sairaskohtauksista, löytämällä huonokuntoisia eksyneitä henkilöitä ja pelastamalla hengenvaarallisista tilanteista. Aikaisempia sankarikoiratarinoita löytyy täältä.

Kennelliiton hallitus myöntää arvonimet määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella. Sankarikoirat palkitaan Kennelliiton Koiramessut -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa sunnuntaina 10.12.2017.

Koiramessut 8.-10.12.2017 on Suomen suurin koiratapahtuma. Kansainvälisten koiranäyttelyiden sekä pentunäyttelyiden ohella tapahtumassa on tarjolla monipuolisesti koiratietoa. Koiramessuilla on Rotutori, jossa pääsee tutustumaan eri koirarotuihin, eri koiraharrastuslajien esittelyä, ja paljon ohjelmaa koko perheelle. Spesiaaliperjantaina 8.12. messuilla pääsee tutustumaan koira-alan ammatteihin, ja tutustumaan koiran hyvinvointiin, aktivointiin ja hoitoon liittyvään tietoon. tarkempaa tietoa tapahtumasta saa osoitteesta www.koiramessut.fi.

Näin sankarikoiran arvoa haetaan

Sankarikoira-anomuksen voi lähettää sähköisesti tai postitse. Kennelliiton verkkosivuilta löytyy sähköinen anomus ja tiedot postitse lähetettävän anomuksen tekemiseen. Määräajan jälkeen saapuneet anomukset siirtyvät käsiteltäväksi ensi vuonna.

Lisätietoja sankarikoira-anomuksista: sanna.norhio-hanski@kennelliitto.fi.

Kuvassa belgianpaimenkoira malinois Pultti, joka oli mukana Varkauden poliisilaitoksen poliisikoirana piiritystilanteessa ja palkittiin sankarikoirana vuonna 2012.