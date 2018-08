Kenossa poikkeukselliset voitot: 30 pelaajaa jakaa yhteensä 3 miljoonan euron potin

Kenossa nähtiin perjantaina poikkeuksellinen tilanne: ilta-arvonnassa löytyi kaksi 1,5 miljoonan euron voittoa, joista kumpikin osui 15 osuuden porukkapeliin (kierros 34/2018).

Poikkeuksellisten voittojen takana on kaksi nettipelaajaa: toinen Joensuusta ja toinen Tuusulasta. Heistä kumpikin oli tehnyt veikkaus.fi:ssä SuperTäyskenon KunkkuKertoimilla 0,50 sentin panoksella. Kumpikin oli jakanut pelin 15 osuuden nettiporukaksi. Näin siis illan kenoarvonnassa saatiin peräti kolmekymmentä 100 000 euron voittajaa.

- Nämä voitot ovat historiallisia kahdessa mielessä: Tämä on ensimmäinen kerta, kun Kenon tähtitasolla eli tasolla 11 osui päävoitto. Myös voittajien määrä on poikkeuksellisen suuri. Porukkapelin hienous on juuri siinä, että kun voitto osuu, saadaan voiton riemua useammille, iloitsee Veikkauksen liiketoimintapäällikkö Simo Salmela.

Kolmekymmentä voittajaa ympäri Suomen

Toisen 1,5 miljoonan euron voiton jakavat nettipelaajat seuraavilla paikkakunnilla: Joensuu (2 kpl), Lohja, Rantasalmi, Vantaa (2 kpl), Vimpeli, Eurajoki, Kuopio, Jyväskylä, Mikkeli, Suomussalmi, Kerava, Rauma ja Hyvinkää.

Toinen voitto ilahduttaa Hyvinkäällä, Kuhmossa (2 kpl), Espoossa, Tampereella (2 kpl), Oulussa, Hämeenlinnassa, Kokkolassa, Merikarvialla, Helsingissä, Ylöjärvellä, Järvenpäässä, Tuusulassa ja Muhoksella.

SuperTäyskeno on Kenon pelipaketti, johon kuuluu rivejä jokaiselta kenotasolta sekä lisäksi vain pelipaketeissa oleva tähtitaso 11.

Kenon 1,5 miljoonan euron voitto on toiseksi suurin kenovoitto kautta Kenon historian. Tätä ennen Kenossa on voitettu kahdesti 2 miljoonan euron voitto: vuonna 2008 Helsingissä ja vuonna 2011 Turussa.

Kenossa alkavat maanantaina Keno-festarit, joiden aikana kenotasojen 5-10 päävoitot maksetaan puolitoistakertaisina. Pelaaja osallistuu Keno-festareiden erikoistarjoukseen automaattisesti, jos hän pelaa Kenoa aikavälin 27.8.-9.9. arvonnoissa.