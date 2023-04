Kerabit Aurinkosähkö toimitti aurinkosähkö- ja varavoimajärjestelmän Ukrainan Chernihiviin

Kerabit Aurinkosähkö halusi auttaa Ukrainaa jälleenrakentamaan osan Venäjän tuhoamasta energiainfrastruktuurista. Toimitusjohtaja Jouni Penttinen otti yhteyttä Ukrainan suurlähetystöön, joka osoitti kohteeksi Chernihivin aluehälytyskeskuksen.

”Chernihivin aluehälytyskeskus palvelee noin miljoonan ihmisen väestöä. Viimeisen vuoden aikana keskus on kärsinyt jatkuvista pitkäaikaisista sähkökatkoista, jotka ovat vaikeuttaneet ja jopa estäneet avun saannin. Nyt toimittamamme voimala turvaa hätäkeskuksen toiminnan ja kattaa suuren osan hätäkeskuksen sekä viereisen ensiapuaseman sähkön tarpeesta”, kertoo Jouni Penttinen.

Järjestelmä koostuu noin sadasta loivalle bitumikatolle asennetusta aurinkopaneelista sekä älykkäästä varavoimajärjestelmästä. Pääosan järjestelmistä lahjoitti Kerabit, osa tarvittavista komponenteista saatiin lahjoituksena tavarantoimittajilta.

Kerabit Aurinkosähkö koulutti voimala-asennuksen yhteydessä paikallisia sähkömiehiä asentamaan voimaloita. ”Jatkossa asennuksessa mukana olleet paikalliset asentajat voivat asentaa vastaavia järjestelmiä itsenäisesti”, kertoo Penttinen. ”Tutkimme mahdollisuutta toisen voimalan toimittamiseen myöhemmin tänä vuonna. Kannamme syvää huolta Ukrainan tilanteesta ja konsernimme on tehnyt jo aiemmin pari rahalahjoitusta ukrainalaisten hyväksi. Aurinkovoimalat ovat tärkeä ja konkreettisempi keino auttaa”.

"Järjestelmä on korvaamaton ja todella ajankohtainen! Se takaa laitoksemme vakaan toiminnan. Viimeisen vuoden tapahtumat ovat osoittaneet, että omavaraisuus energian suhteen on tärkeää. Hätäpuheluiden on päästävä perille keskukseemme aina ja kaikissa olosuhteissa, jotta ihmiset saavat tarvitsemaansa apua”, iloitsee Chernihivin alueen apulaishallintopäällikkö Zhanna Sherstiuk.