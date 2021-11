Kerabit mukaan ProdLib-tuotekirjastoon

Nordic Waterproofing on allekirjoittanut sopimuksen suomalaisen puuelementtitoimittajan Seikat Oy:n hankinnasta 10.3.2021 14:33:54 EET | Tiedote

Nordic Waterproofing Group on allekirjoittanut sopimuksen suomalaisen Seikat Oy:n (”Seikat”) hankinnasta. Yritys suunnittelee, valmistaa, markkinoi ja asentaa kertopuisia (15 – 24-metrisiä) suurkattoelementtejä teollisuusrakennuksiin, varastohalleihin, julkisiin rakennuksiin ja liikekiinteistöihin. Seikat työllistää 21 henkilöä ja vuotuinen liikevaihto on noin neljä miljoonaa euroa. Päätoimipiste sijaitsee Seinäjoen Ylistarossa. Yrityskauppa on osa NW:n kestävän kehityksen ja puurakentamisen edistämisen strategiaa. Tulo Suomen elementtimarkkinoille on merkittävä askel jalanjälkemme ulottamiseksi Tanskan ja Norjan markkinoiden ulkopuolelle.