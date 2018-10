Kerimäen entisen vanhainkodin muutos nykyaikaiseksi seniorikodiksi alkaa

Kalle Maijala Attendon lastensuojelun johtoon 31.8.2018 12:43 | Tiedote

Attendo on nimittänyt OTM, KTM Kalle Maijalan (33) aluejohtajaksi, vastuualueenaan lastensuojelupalvelut. Maijala siirtyy toimeen Attendon lakimiehen tehtävästä ja hän on toiminut aiemmin lakimiehenä Castren & Snellmanilla. Maijala raportoi Attendo Suomen toimitusjohtaja Pertti Karjalaiselle. ”Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja, mutta lastensuojelun puolella meillä on vielä paljon kirittävää. Nykyinen palvelutoiminta muodostaa erinomaisen perustan tulevalle kehitykselle ja kasvulle. Olen otettu, että saan ottaa tällaisen haasteen vastaan”, kertoo Maijala. Maijala aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään 1.11.2018.