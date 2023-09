Kerro mielipiteesi katujen ja puistojen kunnosta tänä kesänä

Helsinki etsii opiskelijakilpailulla avarakatseisia ideoita ydinkeskustan kehittämiseen 13.9.2023 12:53:20 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunki on tänään käynnistänyt yhteistyössä Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Helsingin seudun kauppakamarin kanssa opiskelijakilpailun Helsingin ydinkeskustan elinvoiman vahvistamiseksi. Kilpailun nimi on ”Ytimessä – Rethinking the Heart of Helsinki”. Kilpailun tavoitteena on löytää innostavia, Helsingin strategisia tavoitteita tukevia ehdotuksia ydinkeskustan kehittämiseksi.