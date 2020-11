Kerro mielipiteesi vesienhoidon toimenpiteistä Etelä-Savossa

Etelä-Savon aluetta koskevat Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmat sekä maakunnan pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelma on päivitetty vuosille 2022–2027. Vesienhoidon tavoite on, että kaikkien pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä. Tilaa parantavien toimien tulee olla käynnissä vuoteen 2027 mennessä. Toimenpiteet on suunniteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Mitä mieltä olet suunnitelluista toimista vesiemme tilan parantamiseksi ja miten eri tahot voivat mielestäsi edistää vesien hyvän tilan saavuttamista? Suunnitelmiin voi jokainen vaikuttaa 2.11.2020–14.5.2021 välisenä aikana järjestettävässä kuulemisessa. Asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito.

Ravinnekuormitus heikentää pintavesien tilaa

Etelä-Savo on tunnettu puhtaista järvistään ja suuri osa maakunnan vakituisista ja loma-asukkaista käyttää vesistöjä. Maakunnan vesipinta-alasta valtaosa on erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Hyvää huonommassa tilassa on kuitenkin noin 3 % järvipinta-alasta ja 18 % jokipituudesta. Lisäksi yli sadassa järvi- ja jokimuodostumassa erinomaisen tai hyvän tilan säilyminen on uhattuna ilman toimenpiteitä.

Keskeisin pintavesien tilaa heikentävä tekijä on rehevöitymistä aiheuttava ravinnekuormitus. Toimenpideohjelmassa on kiinnitetty huomiota erityisesti valuma-alueilla peltoviljelyn ravinnekuormituksen vähentämiseen sekä metsätaloustoimenpiteiden eroosioriskien hallintaan ja vesiensuojelun tehostamiseen. Toimenpiteitä on suunniteltu myös muun muassa yhdyskuntien, haja-asutuksen ja turvetuotannon sektoreille. Vesienhoidon toimenpiteitä on suunniteltu siten, että ne osaltaan parantavat mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Kuultavana olevissa suunnitelmissa esitetään kunnostus- ja ennallistamistoimenpiteitä vesistöjen rakentamisesta ja kuormituksesta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi. Toimenpiteillä pyritään erityisesti vesiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseen, vaellusesteiden poistamiseen ja järvien sisäisen kuormituksen hallintaan. Esitettyjä toimenpiteitä ovat muun muassa rehevöityneen järven kunnostukset, kalankulkua helpottavat toimenpiteet sekä virtavesien elinympäristökunnostukset eri puolilla maakuntaa.

Riskinalaisille pohjavesialueille on suunniteltu kunnostuksia

Etelä-Savossa yhdyskuntien vedenhankinta perustuu pääosin niukkoihin pohjavesivaroihin. Maakunnassa on kymmenen riskinalaista pohjavesialuetta. Niistä neljässä on havaittu haitallisten aineiden ympäristönlaatunormien ylityksiä ja ne ovat huonossa kemiallisessa tilassa. Tärkeimpiä riskiä aiheuttavia tekijöitä ovat pilaantuneet maa-alueet, liikenne ja pohjavesille haitallisia aineita käsittelevä yritystoiminta. Riskinalaisille pohjavesimuodostumille on suunniteltu muun muassa pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksia, tieliikenteen pohjavesiriskien hallintatoimenpiteitä sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien sekä rakenneselvitysten laatimista.

Vesiä suojellaan ja hoidetaan yhteistyössä, rahoitusta saatavana eri lähteistä

Pinta- ja pohjavesitoimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat kolmannella hoitokaudella Etelä-Savossa noin 45 milj. euroa vuodessa, josta noin 16 milj. euroa on vapaaehtoisia, täydentäviä toimenpiteitä. Monet vesiensuojelua edistävät toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja eri tahojen yhteistyöhön ja valmiuteen osallistua niiden rahoitukseen ja toimeenpanoon. Toimenpiteille voi saada rahoitusta monesta eri lähteestä, kuten valtakunnallisen Vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta. Toimenpiteiden toteutusta edistämään on esitetty myös monia lainsäädännöllisiä, taloudellisia, hallinnollisia ja tiedollisia ohjauskeinoja, joille on määritelty toteutusvastuut ja yhteistyötahot.

Anna palautetta!

Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä 14.5.2021 klo 16 mennessä.

Kaikki kuultavana olevat asiakirjat ja aineistot ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät ymparisto.fi-sivustolta osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Kuulemisasiakirjojen lisäksi sivuilta löytyy linkit VaikutaVesiin -karttapalveluun sekä Suomen ympäristökeskuksen Avoimiin tietojärjestelmiin sekä toimenpideraportteihin.

Etelä-Savo kuuluu sekä Vuoksen että Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Vesienhoitoalueesta riippuen palautteen voi toimittaa joko Etelä-Savon ELY-keskuksen tai Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon:

Vuoksen vesienhoitoalue: Sähköpostiosoite on kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 164, 50101 Mikkeli

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue: Sähköpostiosoite on kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Uudenmaan ELY-keskus PL 36, 00521 HELSINKI

