Kerro näkemyksesi Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmista

Aluehallitukselle esitetään sopeutustoimia sekä yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä toiminnan ja talouden yhteensovittamiseksi 6.9.2023 14:49:48 EEST | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle esitetään, että hyvinvointialueella käynnistetään talouden ja toiminnan sopeutustoimet. Niihin sisältyvät yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa. Sopeutustoimien tavoitteena on vähentää kuluja kaikkiaan 42 miljoonan euroa jo vuonna 2024. Tavoitteena on toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä palvelujärjestelmä. Lainsäädäntö turvaa palvelut asukkaille, mutta palveluja on kuitenkin välttämätöntä kehittää monimuotoisemmiksi.