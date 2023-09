Kerttu Kotakorven uutuuskirja tarjoaa kuvitetun luontoretken suosikkimeteorologin seurassa

Meteorologi Kerttu Kotakorpi viettää suurimman osan vapaa-aikaansa ulkona kuvaten luontoa ja seuraten lintuja. Tässä teoksessa yhdistyvät hänen itsensä ottamat valokuvat kokemuksiin ja ajatuksiin Suomen luonnosta, joka on paitsi ihmeellisen kaunis myös suurten muutosten keskellä.

Maailmaa mullistava ilmastonmuutos näkyy kaikkialla ympärillämme – erityisesti Etelä-Suomen talvissa, mutta myös kaikkina muina vuodenaikoina ja kaikkialla Suomen luonnossa. Kirjassa havainnoidaan paljon lintuja, sillä niiden määrissä ja elinympäristöissä tapahtuvat muutokset kuvastavat muutoksia myös muissa eliöryhmissä.

Kotakorpi liikkuu monissa kotikaupunkinsa Helsingin luontokohteissa, mutta hänen matkansa vie lisäksi lukuisiin kansallispuistoihin ja muihin luontokohteisiin ympäri Suomea.

Kerttu Kotakorpi (s. 1987) on kotoisin Vaasasta, ja on tullut tunnetuksi tv-meteorologina. Hän on ollut lapsesta asti kiinnostunut luonnosta, ulkoilusta ja ilmastosta. Nykyisin Kotakorpi tekee Ylelle ilmastoaiheista sisältöä. Hänen esikoisteoksensa Suomen luonto 2100 ilmestyi vuonna 2021.