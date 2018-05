Kesä tuo rakentajat yli 60 kouluun ja päiväkotiin

Helsingin oppilaitoksissa tahti ei hiljene Suvivirren jälkeenkään: kesäkuussa aloitetaan pieniä ja suurempia korjauksia yli 60:ssä eri koulussa ja päiväkodissa.

Tänä vuonna alkavia ja jo alkaneita korjaustöitä tehdään kaikkiaan noin 120:ssa kaupungin oppilaitoksessa, koulussa, päiväkodissa ja leikkipuistorakennuksessa. Hankkeiden laajuus vaihtelee maalauksesta ja kiipeilytelineiden uusimisesta laajoihin peruskorjaus- ja perusparannustöihin.

Suurimpia rakenteilla olevia korjaustöitä ovat Alppilan lukion, Munkkivuoren ala-asteen, Ressun lukion ja Puotinharjussa sijaitsevan Botby grundskolanin perusparannukset. Myös Aleksis Kiven peruskoulun perusparannus aloitetaan myöhemmin tänä vuonna.

Stadin ammattiopiston Prinsessatien toimipisteen perusparannus Roihuvuoressa on valmistunut, ja uusi lukuvuosi kesän jälkeen päästään aloittamaan korjatuissa tiloissa.

Korjausten lisäksi Helsingissä on tänä vuonna rakenteilla 12 uutta päiväkoti-, koulu- ja leikkipuistorakennusta. Osassa työt ovat jo loppusuoralla ja osassa vasta alkamassa. Suurimpia rakenteilla olevia uudisrakennuksia ovat Jätkäsaaren peruskoulu sekä Laajasaloon rakennettava päiväkoti Borgströminmäki. Laajasaloon on valmistunut hiljattain myös uusi päiväkoti Yliskylä.

Helsinki panostaa sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin

Helsingin kaupunki käyttää talonrakennushankkeisiin ennusteen mukaan vuonna 2018 noin 210 miljoonaa euroa. Tästä arviolta 45 miljoonaa euroa kuluu koulujen, päiväkotien ja leikkipuistorakennusten uudisrakentamiseen ja 85 miljoonaa euroa peruskorjauksiin ja muihin korjaustöihin.

Kaupunki panostaa etenkin sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin, joita on rakentamisohjelmassa paljon. Sisäilmaongelmien syyt vaihtelevat kohteittain. Julkisten rakennusten elinkaari on usein pitkä, käyttäjämäärät voivat olla suuria, ja joidenkin talojen rakentamistapa on tehnyt niistä alttiita kosteusvaurioille.

Vuoteen 2023 jatkuvassa rakentamisohjelmassa on vuosittain 2–9 koulujen ja päiväkotien peruskorjausta, ja lisäksi suunnitteilla on vanhoja rakennuksia korvaavia uudisrakennuksia.

Monet kohteet joutuvat odottamaan laajoja korjauksia pitkään, sillä korjattavaa on paljon. Suuri osa Helsingin koulu- ja päiväkotirakennuksista on 1960–1980-luvuilla rakennettuja taloja, jotka ovat tulleet samaan aikaan peruskorjausikään.

Sisäilmasta tietoa kaupungin sivuilla

Helsingin kaupunki kehittää sisäilmaan sekä koulujen, päiväkotien ja leikkipuistorakennusten korjauksiin liittyvää asiakasviestintää. Sisäilmaan liittyvää tietoa on koottu osoitteeseen www.hel.fi/sisailma. Arabian peruskoulun ja Puotilan ala-asteen verkkosivuilla on julkaistu myös koulukohtaista tietoa korjaushankkeiden suunnittelusta.

Koululaisten vanhemmille ja henkilökunnalle tarkoitettuja tietoja kootaan kesän aikana myös Konalan ala-asteen, Medialukion, Käpylän peruskoulun ja Lauttasaaren ala-asteen sivuille. Myös sisäilmasivujen kehittäminen jatkuu. Verkkosivujen sisältöä kehitetään käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.